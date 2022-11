Dolce e Gabbana raccontano la loro Sicilia, “Un’isola magica”

La tradizione, l’artigianato, il simbolismo, l’iconografia della Sicilia sono da sempre la più grande fonte di ispirazione di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Un docufilm che andrà in onda su Sky Arte il 22 novembre esplora il legame dei due stilisti con questa terra, evidente sin dalle prime collezioni Dolce&Gabbana degli anni Ottanta, e culminato con gli eventi dell’Alta Moda della scorsa estate. Si intitola "Una favola siciliana. Un racconto in tre atti" e racconta come l’arte, la tradizione, il folklore della Trinacria siano parte integrante dei processi creativi dai quali prendono vita le collezioni Made in Italy più amate nel mondo. “La Sicilia per Domenico e per me è il fulcro di tutto quello che facciamo”, spiega Stefano Gabbana nel documentario. “È un’isola magica”, commentano in coro.

“Quando decidemmo di fare la prima Alta Moda”, prosegue Gabbana nella clip che potete vedere in esclusiva, “giustamente Domenico disse: cominciamo da dove siamo partiti, perciò la Sicilia”, racconta lo stilista rievocando la prima collezione couture presentata a Taormina dieci anni fa.



Ricco di immagini di repertorio e di esclusivi “dietro le quinte” della produzione artistica di Dolce & Gabbana, il docufilm è una lunga intervista ai due stilisti, che ripercorrono la loro carriera e l’amore per la Sicilia. Il racconto è arricchito dagli interventi di personaggi di spicco del panorama culturale dell’isola, come il cantastorie Salvo Piparo, le divulgatrici della moda Florence Müller e Carol Woolton, la scrittrice trapanese Stefania Auci e gli autori Lucia Trigilia e Antonio Calbi.