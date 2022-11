La principessa Märtha Louise di Norvegia lascia la famiglia reale per amore del suo sciamano

La principessa Märtha Louise di Norvegia ha rinunciato ai suoi doveri reali per concentrarsi sulla sua attività di medicina alternativa, avviata assieme al suo fidanzato Durek Verrett, professione sciamano. L'annuncio arriva via social, dall'account Instagram ufficiale della principessa che presto verrà cancellato: «Dopo molti interrogativi, ho deciso che non svolgerò più funzioni ufficiali per la Casa Reale», annuncia in video, seduta accanto all'uomo che presto sposerà. «La decisione è presa in accordo con i miei genitori, il re e la regina, al fine di creare un clima di pace intorno alla casa reale», aggiunge. Sullo stesso profilo appare una nota in cui si suggerisce alle persone di continuare a seguire Märtha Louise sul suo nuovo account personale: @iam_marthalouise.

La primogenita di re Harald V, 85 anni, e della regina Silvja, 78, non rappresenterà più la famiglia reale e sebbene il sovrano le abbia permesso di mantenere il titolo di principessa, non le sarà permesso di usarlo in future partnership commerciali con il suo partner Durek Verrett, 47 anni.



O meglio, per costruirsi un futuro assieme al compagno di vita, lontano dalla gabbia di regole imposte dal Palazzo. La storia di Märtha Louise, tuttavia, è complessa e controversa; l'annuncio di oggi arriva dopo mesi di rumors che volevano la principessa prossima a lasciare il suo posto nella famiglia reale per via delle critiche seguite al suo fidanzamento ufficiale con il guru spirituale di Hollywood. A settembre, un sondaggio condotto tra i sudditi aveva rilevato che il 17% dei norvegesi ha un'opinione più bassa della famiglia reale rispetto al passato proprio per via del legame di Märtha Louise con lo sciamano. Fonti vicine a corte avevano fatto credere chema non avrebbe avuto un titolo né avrebbe rappresentato la monarchia. La ragione non è razzista - come la stessa principessa in passato ha lasciato intendere - bensì politica: Märtha Louise, che più volte in passato ha affermato di essere in grado di parlare con gli angeli, ha già perso il titolo onorifico di "Sua Altezza Reale" nel 2002 quando ha scelto di lavorare come chiaroveggente. La decisione di tagliare del tutto i ponti con la famiglia reale le consente di investire tutto sull'attività commerciale creata assieme a Verrett senza problemi, ma soprattuttoNon a caso, in una nota la famiglia reale ha dichiarato di "riporre grande fiducia nel servizio sanitario norvegese e nelle autorità sanitarie norvegesi" e sottolineato l'importanza di "conoscenze mediche e ricerca scientifica consolidate".

La principessa Märtha Louise di Norvegia sposa il suo sciamano: "Vogliamo cambiare il mondo attraverso il nostro amore" di Eva Grippa 07 Giugno 2022 di Eva Grippa

Chi è Märtha Louise

La principessa, oggi 51enne e madre di tre figlie, è quarta in linea di successione al trono norvegese, nonostante sia la figlia primogenita del re Harald e della regina Sonja; la corona non spetta a lei perché quando è nata la successione al trono in Norvegia era riservata soltanto ai figli maschi e dunque la principessa si è vista sorpassare dal fratello Haakon, di due anni più piccolo di lei. La Costituzione norvegese è stata modificata, da allora, con l'introduzione della primogenitura assoluta, ma senza validità retroattiva; quindi la figlia maggiore di Haakon, la principessa Ingrid Alexandra, 17 anni, un giorno sarà regina, con buona pace di Märtha Louise che ha dovuto mettersi da parte.

La principessa non è stata più fortunata in amore, perché il suo primo matrimonio con Ari Behn, scrittore e noto dandy, si è concluso con un divorzio e con il suicidio di lui, due anni dopo. La notizia ha sconvolto profondamente la principessa e le sue figlie - Maud Angelica, Leah Isadora ed Emma Tallulah - e fatto molto discutere l'opinione pubblica, che non aveva mai accettato né la scelta della principessa di sposare Behn né lo stile di vita che aveva scelto di condurre a fianco a lui.



Verret non è stato accolto diversamente. Quando inizia la relazione romantica e la collaborazione professionale con l'uomo, che si professa sciamano, i media norvegesi lo etichettano come truffatore. Assieme, lui e la principessa tengono conferenze, rilasciano interviste di coppia e dopo anni di amore decidono di sposarsi. "Le persone mormorarono sottovoce, rendendogli perfettamente chiaro che non c'è posto a tavola per lui" ha accusato lei in una lunga intervista rilasciata in occasione dell'annucio. Con l'addio definitivo di Märtha Louise alla famiglia reale lei e Durek potranno continuare a lavorare assieme, ma senza più il nome di coppia che si erano dati: "The Princess and the Shaman" (La principessa e lo sciamano), perché dovranno «astenersi dal menzionare il titolo di principessa o altri membri della Casa Reale a scopi commerciali».