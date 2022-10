Meghan Markle rivela: "Cucino un'ottima pasta al ragù"

Che a Meghan Markle piaccia cucinare, mangiare e bere bene, i suoi fan lo sapevano già. Spesso infatti postava foto che la ritraevano ai fornelli, o davanti a piatti gourmet, su The Tig, il blog che teneva quando era solo un'attrice del legal drama televisivo Suits. Lo stesso nome del blog era infatti legato alla sua passione per il food and beverage italiano: Tig sta per Tignanello, il vino della rinomata cantina toscana Antinori.



Dalla recente intervista su Variety, tuttavia, abbiamo anche scoperto qual è il suo piatto forte: "Faccio un ragù alla bolognese buonissimo", ha raccontato la Duchessa di Sussex alla rivista, spiegando anche che lei e il principe Harry amano molto la cucina italiana e spesso in California scelgono ristoranti tricolore per le loro cene romantiche.

D'altra parte, i due si erano fidanzati davanti a un piatto di pollo arrosto a Kensington Palace e per festeggiare il fidanzamento Meghan era tornata a cucinarlo per lui secondo la ricetta di Ina Garten, famosissima autrice americana di libri per cucina. La duchessa ha rivelato anche che in famiglia, alla sera, cucina lei, e così anche nelle occasioni speciali come la festa per il primo compleanno di Archie, festeggiata a bordo piscina nel giardino di Montecito. Non da ultimo, in passato è stata anche madrina e promotrice di "Together: Our Community Cookbook", un libro di ricette multietniche pubblicato assieme alle donne coinvolte nell’incendio della Grenfell Tower di Londra.

Tra uno scatto di moda e l'altro, a Variety Meghan ha svelato anche altre delle sue passioni: le piace giocare a Scarabeo e vedere commedie romantiche (la sua preferita è "Harry ti presento Sally"), fare una partita Wordle e imparare le lingue su Duolingo.