L'attrice inglese Jodie Comer è la donna più bella del mondo. Lo ha deciso non una giuria, ma un algoritmo

Jodie Comer, l'attrice 29enne che abbiamo visto recitare nella serie Killing Eve, è stata appena dichiarata la donna più bella del mondo. E se i gusti possono essere soggettivi, la scienza non lo è.

A decretarla "vincitrice" di un concorso mai annunciato non è infatti una giuria, ma un team che ha lavorato sui calcoli matematici della cosiddetta Sezione Aurea, che dai tempi dell'antica Grecia tentano di misurare la perfezione fisica. Secondo l'equazione, tanto più le proporzioni di occhi, sopracciglia, naso, labbra, mento e mandibole - insomma, del viso - si avvicinano al fatidico valore del 1,618 (phi), quanto più si tende alla bellezza assoluta. Un concetto che oggi si fa sempre più relativo, ma comunque l'esperimento genera curiosità.

Seguono al secondo e terzo posto, 26 anni (94,37 per cento) e 25 anni (94,35 per cento). In classifica c'è anche, che con i suoi 41 anni è anche la più "anziana" della lista.

Si tratta del dottor Julian De Silva, chirurgo estetico responsabile del Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery di Londra, dove i calcoli sono stati effettuati tramite le ultime tecniche computerizzate di mappatura facciale usati in genere per misurare l'esattezza degli interventi cui si sottopongono le pazienti del centro. "Jodie Comer è risultata la chiara vincitrice quando tutti gli elementi del viso sono stati comparati per stabilire chi si avvicinasse di più alla perfezione" ha commentato De Silva. "Ha raggiunto il risultato più alto per il posizionamento del naso e la bocca, con un punteggio del 98,7 per cento, che dista di solo 1,3 punti dalla perfezione assoluta".

Bella Hadid Le celebrities al vaglio sono quindi state incluse in graduatorie generali che prendevano in considerazione tutti gli elementi, e divise per singole parti del volto. Jodie Comer si è aggiudicata il primo posto anche per il "miglior naso", e ha ottenuto buoni punteggi anche per le categorie "forma della bocca" e "posizione degli occhi".

Di seguito, la classifica delle più belle del mondo secondo i calcoli del dottor De Silva, ma sarebbe meglio dire dell'algoritmo della perfezione. La pubblicazione dello studio non dimentica di ricordare in una nota che oltre i canoni estetici c'è altro, perché la "bellezza vera viene da dentro", quasi a giustificare l'esistenza di una classifica fatta... per gioco.