Kate Winslet, l'attrice paladina dell'accettazione femminile compie 47 anni

Il 5 ottobre è il momento di festeggiare una pluripremiata, apprezzata e talentuosa attrice. Si tratta di Kate Winslet, che nel 2022 compie 47 anni. La carriera della diva britannica è costellata di successi e, già dagli esordi, delle statuette più ambite, incluso il massimo riconoscimento dell'Oscar, raggiunto con The Reader nel 2009. Attualmente, si trova impegnata nelle riprese del film storico Lee, sulla vita della fotografa di moda Lee Miller.

Di tempo ne è passato, ma per molti Kate non smetterà mai di essere Rose, l'indimenticabile protagonista di Titanic. Era il 1997, Winslet aveva solo 22 anni: il set di James Cameron le consegnava fama globale ed un'amicizia importantissima, che la lega ancora oggi al collega Leonardo DiCaprio. Basti pensare che è stato l'attore ad accompagnarla all'altare per le nozze con l'attuale marito, Edward Abel Smith.

Kate Winslet e Leonardo DiCaprio nel 2016

Il matrimonio di Kate Winslet e Edward Abel Smith, celebrato nel 2012, è prossimo al decimo anniversario. La coppia ha un figlio di otto anni, Bear, che per l'attrice è il terzo. Era stata infatti sposata con Jim Threapleton, da cui ha avuto Mia Honey, ad ottobre 22 anni, e con Sam Mendes, padre di Joe Alfie, presto 19enne. A livello di relazioni e sentimenti, Kate si è trovata ad affrontare fin da giovane un brutto trauma: la perdita del compagno Stephen Tredre per un cancro, proprio negli stessi giorni in cui il mondo l'acclamava per Titanic.

Kate Winslet: "Non cancellate le mie imperfezioni" di Silvia Luperini 27 Aprile 2022 Beautydi Silvia Luperini Nel beauty e nel fashion, Kate Winslet è oggi testimonial L'Oréal ed in passato di Lancôme mentre il suo volto, spesso associato a brand dal dna british come Daks, è associato agli orologi svizzeri Longines. Nei ruoli interpretati al cinema e nelle campagne di cui è stata protagonista, l'attrice si è sempre fatta notare per la lotta contro gli stereotipi di bellezza prestabiliti. Si è ribellata alla taglia 38, spesso ricercata dalle produzioni, ribattendo che non è quella portata dalle "vere donne". Ha rifiutato le parti dove le fosse imposto di apparire quella che non e questo è uno dei motivi per cui Kate Winslet piace di più, al di là delle sue doti artistiche. Si è schierata contro il body shaming già prima che diventasse un tema di consapevolezza diffusa: "Mai scusarsi per quello che si è o quello che si è dovuto fare per arrivarci" ha spiegato Winslet accettando la sua missione di ambasciatrice L'Oréal, ricordando di essere clementi con sé stesse: "mai più giudizi, mai più autocritiche".

Per i 47 anni di una diva e donna con la d maiuscola, ripercorriamo per immagini i momenti più significativi della sua vita e carriera.