Caldi ed eleganti: l’inverno del caro bollette richiede un cambio di look

Tra le numerose conseguenze dell’aumento dei prezzi di gas e luce, ce n’è una destinata a rimanere impressa nell’immaginario estetico di quest’epoca: l’abbassamento dei termostati, necessario a far fronte al caro energia, porterà infatti ad una piccola rivoluzione del costume. Nasce l’esigenza di abbigliamento caldo, ma che sia allo stesso tempo elegante, e pertanto viene riformulato il dress code classico e formale che per molto tempo ha significato solo completi e tailleur.

A ben osservare, il mutamento è in atto già da qualche tempo: tutto ciò che ricade sotto il cappello del business casual negli ultimi anni ha sostituito la rigidità dei capi da ufficio tradizionali. Quella a cui stiamo assistendo oggi è dunque un'evoluzione, un ulteriore passo verso il comfort e la funzionalità a scapito dei diktat dettati dai protocolli più rigidi. Con il caro bollette il cambiamento sarà ancora più visibile, e lo si noterà particolarmente negli ambienti altamente formali come quello della politica e della diplomazia internazionale: è lì che assistiamo a una vera e propria rivoluzione stilistica, a cui hanno dato il via il presidente francese Emmanuel Macron e il ministro dell'economia Bruno Le Maire.

I due politici hanno infatti già detto addio alla camicia, alla giacca e alla cravatta in favore del dolcevita nero, capo ampiamente sdoganato nel mondo manageriale grazie a Steve Jobs, che lo indossava come un'uniforme (quelli da lui indossati erano disegnati da Issey Miyake). Durante gli incontri diplomatici del 3 ottobre, il presidente francese ha sfoggiato il maglioncino a collo alto in versione nera sotto la giacca blu, mentre il ministro lo ha indossato in ufficio, senza giacca, esortando i dipendenti pubblici a fare altrettanto. “Non mi vedrete più con indosso una cravatta ma con un dolcevita a collo alto. E andrà benissimo così, ci consentirà di risparmiare energia, di dar prova di sobrietà”, ha dichiarato Le Maire.

Non tutti hanno apprezzato l’invito a vestire pesante, ma se occorre fare di necessità virtù la moda offre diverse soluzioni per questo inverno che si prospetta più freddo del solito. D'altronde, il mondo classico si sta spogliando dei canoni estetici rigidi e sta abbracciando una filosofia estetica più rilassata e funzionale: "Fa sempre piacere vedere un uomo vestito bene con abiti rassicuranti", ha spiegato Giorgio Armani. "ma la moda si deve evolvere. E quindi sì al classico ma aperto alle novità".

La parola chiave per questo inverno dunque è layering, ovvero stratificare. Indossare più capi l’uno sull’altro è già un must, ma mentre nel guardaroba femminile avviene senza indugio, in quello maschile questo modo di vestire ha trovato inizialmente qualche resistenza. Oggi però si può approfittare della tendenza che vuole capispalla particolarmente oversize per giocare con gli strati in modo trendy e allo stesso tempo funzionale.

Tornando all'esempio di Macron, il dolcevita tanto amato dal fondatore di Apple diventa un grande protagonista, e sostituisce la camicia anche nelle occasioni più formali. Lo si porta assoluto, oppure sotto la giacca o il blazer, accompagnato da pantaloni ampi - sotto i quali si può facilmente celare una calda calzamaglia, come la moda femminile ha sempre insegnato. A completare il tutto, puffer jacket, capi trapuntati, o cappotti classici per le situazioni che richiedono particolare eleganza: i capi si sommano l’uno sull’altro senza timore di infrangere le regole sartoriali che riguardano la silhouette. Questo autunno il corpo non viene tratteggiato, ma coperto e protetto.

In particolare, l’inverno caratterizzato dal caro bollette vedrà prendere in prestito dallo streetwear delle città del nord Europa l’idea di indossare due capispalla, uno sull’altro. Ecco che il blazer o la giacca diventano lo strato intermedio tra piumino e felpa, o tra cappotto e cashmere. In questo frangente trovano spazio i materiali più spessi e caldi, come lo shearling, il tweed, il velluto. Ma anche la classica lana, che si rivela perfetta alleata nel mondo ibrido tra eleganza e funzionalità: particolarmente azzeccato è il connubio tra giacca e cardigan.

Altra parola chiave in questo cambio di look è genderfluid: il gioco delle sovrapposizioni ben si sposa con l’istanza fashion più importante del momento, che vede cadere i confini tra ciò che è considerato abbigliamento femminile e abbigliamento maschile. Ecco che la sovrapposizione di giacca e pullover diventa perfetta sia per lui che per lei, così come il pantalone in velluto, in lana o in tessuto felpato, morbido e caldo, protagonista di entrambi i guardaroba.

Gli accessori si rivelano particolarmente utili nell'assecondare il gioco del layering: una borsa portata a tracolla aiuta a minimizzare il volume della doppia, tripla giacca. Mentre uno stivale importante come il cuissard permette di tenere le gambe al caldo pur indossando gonne e abiti (e consente di nascondere un leggings felpato o una calzamaglia spessa).

Probabilmente non rientra nella categoria "eleganza", ma sicuramente è tra le tendenze più adatte a mantenerci caldi questo inverno: l'accessorio feticcio della stagione fredda secondo molte case di moda è il balaclava, ovvero il passamontagna che, opportunamente rielaborato, diventa l'assoluto protagonista dei momenti all'aria aperta. D'altronde, lo streetwear già lo ama: Tagwalk ha registrato un incremento delle ricerche di questo accessorio del 115% rispetto a un anno fa.