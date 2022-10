Valentino: i modelli escono per strada e vanno incontro alla gente. La sfilata è democratica

Un gesto essenziale quanto semplice, che segna un prima e dopo nel mondo della moda. Lo compie alla Parigi Fashion Week il direttore creativo di Valentino Pierpaolo Piccioli, portando i suoi modelli e i suoi abiti fuori dalla sala dove si è tenuta la sfilata, facendoli camminare per strada, in mezzo alla gente. Prendendo alla sprovvista fotografi e influencer (per questo le fotografie hanno tardato ad arrivare) tutti rimasti dentro e contemporaneamente fuori dal vero finale.

Pwf 2022, le foto della sfilata Valentino

Lo show per la collezione prêt-à-porter primavera-estate 2023 ha richiamato centinaia di fan che hanno atteso fuori dal Carreau du Temple i tanti ospiti e in particolare l'attrice Zendaya, musa della maison arrivata con un ritardo da diva insieme a Naomi Campbell. Come da tradizione le sfilate restano uno spettacolo aperto ai soli invitati e così modelle e modelli - anche stavolta tantissimi i ragazzi neri scelti da Piccioli nell'ottica di una politica inclusiva della moda - hanno traversato i lunghi corridoi della struttura industriale mostrando agli ospiti oltre ottanta outfit.

Zendaya da Valentino conquista il pubblico (e Naomi) 02 Ottobre 2022 modelle e modelli non tornano nel backstage ma prendono la via dell'uscita. Verso il pubblico, solo apparentemente rimasto escluso dallo show, sfilando per le strade di Parigi, in mezzo alla gente.