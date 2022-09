I profumi dell'autunno 2022: novità e nuovi accordi

Al cambio di stagione, si cambia anche il profumo. C'è chi resta fedele al suo per tutta la vita e chi, invece, ama esplorare. A Firenze si è appena conclusa la Fiera di Pitti Fragranze quindi il momento è propizio per fare un punto sui trend: le note principali vanno da quelle agrumate a quelle più legnose. Tanto patchouli e muschio, ma torna anche la rosa, di solito presente nelle fragranze primaverili assieme alla magnolia e ai fiori d'arancio. Una gradita novità, specialmente per una stagione come l’autunno, che vede il ritorno a profumi gourmand e speziati, più caldi.



Infine, tutte le novità mostrano un'attenzione alla sostenibilità, confermando una tendenza in corso nel settore della profumeria. Nel rispetto del pianeta, ecco quindi che i flaconi si fanno meno elaborati e adatti al refill, mentre l’estrazione delle materie prime avviene nel rispetto dell’ambiente.



"Il profumo è il ricordo della vita" (Sergio Bernal, étoile)

Guerlain amplia la collezione Aqua Allegoria con le due nuove Eau de Parfum: Mandarine Basilic Forte e Rosa Rossa Forte, realizzati dal naso Delphine Jelk. Aqua Allegoria è la collezione manifesto dei valori di Guerlain, che trae ispirazione dalla "natura e dalle sue meraviglie". Secondo la Maison, amare la natura significa anche proteggerla e per questo motivo nel 2022 la collezione Aqua Allegoria è diventata un emblema dell’innovazione sostenibile di Guerlain. In Mandarine Basilic Forte viene esaltato il colore dorato e dolce del mandarino grazie a un pizzico di ribes nero piccante e al contrasto con le foglie di basilico aromatizzate dall’anice. Rosa Rossa Forte, invece, ricrea una rosa “scottata dal sole”, più sensuale che mai. Un duo di rose, arricchito dalla pesca, rende la fragranza vellutata e ancora più avvolgente. Le nuove Eau de Parfum sono composte da oltre il 90% di ingredienti di origine naturale* e formulate con alcol biologico di barbabietola. Inoltre, il flacone refillable è realizzato con il 15% di vetro riciclato.

Mugler, Alien Goddness Intense

Mugler celebra l’ormai iconica fragranza con il nuovo Eau de Parfum Intense: più generosa, più calda, con note ambrate, la firma Alien Goddess è ora amplificata per diffondere ancora più luce e benevolenza nel mondo. Incarnato dalla straordinaria Willow Smith.

Olfactive Studio, Rose shot

Fresca e allo stesso tempo accattivante, Rose Shot vede nota di testa caratterizzata da un potente profumo di pepe rosa, bergamotto ed elemi (una resina) arrotondato da lattoni di fiori bianchi. Mentre la rosa rivela tutte le sue sfaccettature, il legno di guaiaco conferisce un tocco affumicato esaltato dal legno di cedro dell'Atlante e dai muschi di legno. Realizzata dal naso Dominique Ropion. La versione refill da 100 ml viene consegnata senza la confezione esterna, senza la pelle e senza il tappo, per aiutarti a riciclare la tua bottiglia vuota precedente acquistata nell'e-boutique.

Acqua di Parma, Magnolia Infinita

Protagonista del nuovo profumo di Acqua di Parma è la magnolia, entrata a far parte della collezione Signatures of the Sun che seleziona ingredienti in tutto il mondo. Magnolia Infinita è un fiore opulento ed emozionante, in testa della piramide olfattiva bergamotto di Calabria, arancia e limone, che amplificano la luce chiara e trasparente della magnolia, che si ammorbidisce grazie a gelsomino sambac, rosa e ylang-ylang. Sul fondo, poi, patchouli e musk, che avvolgono il fiore in una sensuale armonia.

Givenchy, L'Interdit

Givenchy Una Eau de Toilette che unisce un bouquet acceso alla sensualità di cuoio e muschio. Creata dai maestri profumieri Fanny Bal, Anne Flip e Dominique Ropion, la fragranza si apre con un trio di esperidi: bergamotto, arancia e mandarino, e con un’esplosione di zenzero, a cui si unisce il fiore d’arancio, firma olfattiva de L’Intendit. Jus tuberosa e gelsomini di sambac e grandiflorum, si amalgamano a tutte le sfaccettature dei fiori d’arancio. Per dare calore del muschio.

"Sto cercando di costruire la mia macchina alchemica per produrre la mia versione della famosa “sostanza”: l’obiettivo è quello di raccogliere i liquidi trasmutati dalla psiche degli esseri umani" (Alessandro Gualtieri, Naso)



Laurent Mazzone, Red D'amour

Laurent Mazzone Parfums, Red D'amour In apertura, ciliegia con pepe rosa e zafferano. Le sfumature cipriate della viola si accompagnano al potere inquietante del cuoio e del patchouli. Una fusione torrida e febbrile, dove le note ammandorlate di eliotropio e fava tonka disegnano il calore dei corpi e il loro appetito reciproco. Una fragranza sensuale, tenera e maliziosa allo stesso tempo, la cui voluttà si delinea nei riflessi cremisi di una notte insonne...

Gucci, Flora Gorgeous Jasmine

Gucci Flora Gorgeous Jasmine è un viaggio fantastico e immaginifico. Arricchita di sensuale Gelsomino Grandiflora, questa è la seconda fragranza Gucci che si unisce al giocoso universo di #FloraFantasy. Il suo spirito vivace è ulteriormente sublimato dal flacone turchese, mentre l’iconico motivo della Maison Flora by Gucci completa il design con un tocco di magia. Ancora una volta interpretata dall'artista Miley Cyrus.

Jo Malone London, Colonia English Pear & Freesia

Caldo e avvolgente. Si apre con note di testa con la Pera Williams. Questo accordo al dolce profumo di frutta è fresco e intenso, con note succose. Le fresie bianche impregnano il cuore della fragranza con un profumo delicato ma distintivo. Mentre una nota legnosa sensualmente profonda nel fondo che ne esalta la persistenza della fragranza.

Prada, Paradoxe

Una fragranza multisfaccettata, che vede Emma Watson come testimonial, un bouquet fiorito che caratterizza il jus. Il motto della fragranza infatti è " Never the same, but always herself", volta a rappresentare una donna eclettica, sempre in evoluzione.

Biagiotti, Forever Gold

"L’Energia femminile rappresenta la forza primitiva della Terra. La donna che si riconnette autenticamente alla propria essenza è la Musa alla quale è dedicato Laura Biagiotti Forever Gold For Her. Una fragranza che celebra l’energia generatrice delle donne esaltando la meraviglia degli opposti, dell’essenziale e dell’opulenza, che vestono le due anime femminili.” dichiara Lavinia Biagiotti Cigna. Le note di testa si aprono con la piccante freschezza dell'olio di zenzero del Madagascar esaltata dalla luminosa dolcezza dei germogli di ribes nigrum e dall'opulenza fruttata della prugna. Le note di cuore inglobano l'ipnotico aroma dell'ylang ylang con la potente sensualità di tuberosa e gelsomino. Invece in quelle di fondo le note legnose del sandalo vengono esaltate dal calor bianco della vaniglia mentre l'insondabile profondità dell'ambra ci trasmette il senso dell'infinito. Rappresentata in campagna dalla bellissima Laura Chiatti che ne interpreta i valori e la bellezza.



YSL Beauty, Libre

Ysl Beauty L’iconica fragranza Libre di YSL Beauty è stata reinterpretata per l'autunno e si arricchisce di note calde e speziate, tra cui lavanda e zafferano proveniente dagli Ourika Community Gardens di YSL Beauty in Marocco. Il cui volto di campagna resta la bellissima cantante Dua Lipa.

Welton London, Bel Iris

Welton London Una fragranza raffinata con note di testa sottili e leggermente legnose di calendula africana, che svelano eleganti note centrali con iris, cedro, rosa, gelsomino e un po' di chiodi di garofano speziati. Una bella composizione si sviluppa gradualmente con patchouli, legno di sandalo e un accenno di vaniglia nella sua scia, seguita da un tocco sensuale di muschio che mette in risalto il cuore di questa fresca Eau de toilette a base di iris.

Essenzialmente Laura, 'Sergio'