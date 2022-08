Il cappello di paglia: storia e tendenze di un accessorio evergreen

Il cappello di paglia ha una lunga storia e infinite declinazioni: di forma tonda e falde larghe, rigide o semirigide. Copricapo sia maschile che femminile, nelle versioni per lei di solito è spesso decorato con dei nastri intorno alla cupola. E' un copricapo che ha fatto la storia del costume: i cappelli, fabbricati principalmente a Firenze, erano uno dei souvenir più richiesti dai nobili impegnati nel Grand Tour italiano nel 1700. Oggi paglia e corda sono diventate fibre nobili come la seta e il cotone: con loro si compongono accessori destinati al prêt-à-porter ma anche all’alta moda e sono simbolo assoluto di eleganza e stile.

Unisex e chic: il Panama

Luisa Spagnoli

Il celebre cappello 'Panama' realizzato in paglia toquilla è dal 2012 'Patrimonio Immateriale dell’Umanità', in quanto realizzato con quella preziosa trama di paglia, frutto di un processo complesso, che rappresenta una tradizione artigianale trasmessa da generazione a generazione. L’originale infatti richiede una lunga lavorazione a mano. Il Panama è leggerissimo e volendo può essere arrotolato e messo anche in valigia; infatti se è autentico non perde la forma e non si danneggia. Un tempo veniva realizzato nella provincia di Manabí e nella città di Cuenca, ma nel corso dei decenni, considerati anche gli alti costi per acquistare l’originale, il termine fu associato a qualsiasi cappello in paglia a tesa larga e nastro decorativo prodotto a livello industriale. Il nome invece si ricollega al Presidente americano Roosevelt che ne sfoggiò uno nel 1906, in occasione della cerimonia di inaugurazione dellìomonimo canale, ma in realtà, da fonti e foto storiche si evince che già verso la metà dell’ottocento veniva indossato dai cercatori d’oro per proteggersi dal sole. Molto amato dai divi del passato, così come da quelli di oggi, da scrittori, intellettuali e icone di eleganza, è un must-have del guardaroba estivo ma anche di quello invernale.

Nel teatro e nel cinema

Schiaparelli

In Francia li chiamavano 'chapeaux de paille d’Italie' e ispirarono perfino lavori teatrali firmati da commediografi come Eugène Labiche e Georges Feydeau a metà Ottocento oltre a un’opera lirica del maestro Nino Rota (Premio Oscar per la colonna sonora del film Il Padrino – Parte II) intitolata proprio 'Il cappello di paglia di Firenze'. (Altro centro produttivo è a Montenappone nelle Marche, dove c'è il Museo del Cappello dove si può assistere all’arte della treccia, base di ogni modello artigianale). Di recente, con la commedia 'Tutto può succedere' diretta da Nancy Meyers dove le protagoniste indossano abiti raffinati con collane di perle, pantaloni di lino e cappelli di paglia si è registrato su google +65% di clic per la ricerca dei cappelli di paglia.

I consigli d'acquisti

XXL

Cappello ampio di Jacquemus in vendita su Vestiare Collective

Resta tra i cappelli più amati e instagrammati.

Colorato

Mini e colorato, Prada

Modello in rafia, monocolore, divertente e ideale da portare in vacanza.

Per lei e lui

Quando si vuole essere eleganti insieme.



Con fascia

Cappello da pescatore, Miu Miu in vendita su Mytheresa

Da mattina ma anche per un cocktail in campagna.

Sfrangiato

Effetto 'vintage', Red Valentino

Da barca e da passeggiata dopo le 17.

A fasce degradè e bicolore

Di paglia scura, Luisa Spagnoli

Si porta anche in città con tutti i look.

Con scritta

Ampio, Leontine Vintage

Per le romantiche. Da regalare o regalarsi.

Logato

In cotone e rafia, Fendi

Per chi al lusso non rinuncia neanche in vacanza.

Con foulard-decoro

Riviera style, Salvatore Ferragamo Per le dive di oggi.

Cangiante