Jennifer Lopez Affleck compie 53 anni. E inizia una nuova vita

Il giorno del suo cinquantatreesimo compleanno, la signora Jennifer Affleck è una donna felice. Lo dice il suo sguardo, nella foto che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram. E' a letto, tra le lenzuola bianche, e ha lo sguardo un po' commosso di chi vede accadere qualcosa che ha a lungo sognato: infatti ha da poco realizzato il suo sogno d'amore lungo oltre vent'anni, le nozze con il suo Ben, che dovevano essere tanto tempo fa, quando qualcosa andò storto.

Si trattò principalmente, aveva spiegato lei stessa, di come venisse osteggiato dai media dell'epoca il rapporto tra lei, popstar di origine portoricana cresciuta nel Bronxs, e il giovane attore bianco. Vent'anni dopo le cose sono molto cambiate. Jenny from the block ha lasciato spazio a una delle figure più ammirate dello star system. Oltre che popstar, attrice e produttrice. Quattro matrimoni alle spalle, due figli, e la consapevolezza che il destino si costruisce con le proprie mani.

"La vita è arte... e noi siamo gli artisti. Rendetela bella e createla esattamente come volete... effetto JLo"

Così ha scritto Jennifer dopo le nozze agli iscritti alla sua newsletter, inviando uno scatto in bianco e nero, raccontando il matrimonio: "Ce l'abbiamo fatta. L'amore è bello. L'amore è gentile. E si scopre che l'amore è paziente. Sa pazientare addirittura vent'anni."

E condividendo alcuni particolari della cerimonia: "Ieri sera siamo volati a Las Vegas, abbiamo fatto la fila per una licenza con altre quattro coppie. Dietro di noi due uomini si tenevano per mano. Di fronte a noi, una giovane coppia che ha fatto tre ore di macchina da Victorville per il secondo compleanno della figlia - tutti noi vogliamo la stessa cosa - che il mondo ci riconosca come partner e dichiari il nostro amore al mondo attraverso l'antico simbolo quasi universale del matrimonio." Per poi concludere: "L'amore è una cosa grandiosa, forse la migliore, e vale la pena aspettarla. Con amore, La signora Jennifer Lynn Affleck"

JLo, con il suo fisico scolpito secondo le sue regole, senza rinunciare alla forma latina è contesa dalle più importanti maison della moda. Merito senza dubbio del suo portamento e della sua grinta. Non teme spacchi, scollature e le mises più ardite, e risulta sempre convincente. D'altro canto, fu per lei che Google fu costretto a inventare la ricerca immagini.

Bellissima e radiosa, padrona di un impero che spazia nel mondo del beauty, della musica, del cinema e dell'intrattenimento, è una pioniera anche sul fronte dell'accettazione amorevole dei propri figli. Di recente, introducendo sul palco Emme, si è riferita con il "them" ovvero il pronome che le persone non binarie preferiscono che venga usato. Con Ben Affleck sono genitori di cinque figli, i due gemelli di JLo, nati dal matrimonio con Marc Anthony, e i tre figli che sono nati dal matrimonio di Ben con Jennifer Gartner. E la sua favola sembra appena iniziata.