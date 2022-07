Tale madre tale figlia: 10 modelle e star che somigliano come gocce d'acqua alle figlie

Le recenti foto di Blue Ivy Carter, figlia di Beyoncé e Jay-Z, seduta sugli spalti durante una partita di NBA a San Francisco, sono rimbalzate su tutte le testate e i social del mondo in men che non si dica, perché in quelle immagini c’erano almeno due elementi eclatanti. Uno, è che la bambina è decisamente cresciuta, e nonostante i suoi soli 10 anni ha attitudine da vendere: quando la telecamera li ha inquadrati, Jay-Z l’ha abbracciata e baciata, e lei lo ha scansato bisbigliando decisa “Papà, mi rovini i capelli!”.