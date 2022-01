Pitti scommette sul futuro

L'edizione 101 di Pitti Uomo, in mostra da oggi a giovedì 13 gennaio in Fortezza da Basso a Firenze, apre la stagione della moda nel mondo e resiste nonostante l’imperversare della variante Omicron che ha portato al ritiro di un espositore storico come Brunello Cucinelli e al rinvio a giugno dell’evento clou per i 40 anni del brand Ann Demeulemeester.