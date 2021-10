La menopausa si cura in montagna

Il trattamento della menopausa è solo l’ultimo dei numerosi programmi innovativi realizzati da Patrizia Bortolin, premiata Spa director, al Preidlhof Luxury DolceVita Resort di Naturno, in provincia di Bolzano, dove è approdata nel 2019. Obiettivo: rinnovare l’offerta della struttura a 5 stelle – con 5.000 mq di area benessere, una “sauna tower” di 6 piani e uno scenario naturale unico al mondo – trasformandola in un ritiro del benessere dove recuperare l’equilibrio psicofisico grazie a trattamenti mirati che vanno dall’agopuntura alla dieta, dallo yoga all’osteopatia sotto la guida di medici ed esperti delle varie discipline. La meta ideale quando lo stress, l’assenza di sonno o la scarsa energia segnalano la necessità di fermarsi per prendersi cura di sé. Possibilmente durante 5 o 6 giorni di programma personalizzato.

Come affrontare bene la menopausa

“Il programma specifico per la menopausa, che lanciamo a ottobre, è nato dalla mia esperienza e dall’osservazione sul campo”, spiega Patrizia Bortolin. “Si tratta infatti di un tema poco affrontato, che invece richiede grande cura: per affrontare bene questa fase della vita le donne devono infatti raggiungere una stabilità fisica, emotiva e psicologica che consenta loro di superare fasi di confusione mentale, mancanza di energia, sbalzi di umore, insonnia, perdita di memoria…”. Per non parlare delle vampate di calore e dell’aumento di peso. “È un momento di trasformazione che va accompagnato, non combattuto, e che richiede la massima attenzione verso se stesse”. Da tutti i punti di vista.

Un percorso al femminile

Il nuovo percorso del Preidlhof Luxury DolceVita Resort prevede anzitutto, come tutti quelli in programma, un colloquio conoscitivo per evidenziare le problematiche e individuare i trattamenti corretti. “Utilizziamo la medicina tradizionale cinese, quella ayurvedica, le manipolazioni, le sedute con una vocal coach, lo yoga… Perfino rituali con il fumo intorno ad aree specifiche del corpo, realizzati su misura dalla guida alpina Irmgard Moosmair, esperta in naturopatia, che impiega di volta in volta erbe, radici e resine raccolti nel bosco”. Dove il “di volta in volta” è fondamentale: “Ogni donna attraversa questa fase in modo diverso e richiede sempre percorsi personalizzati”, aggiunge Patrizia Bortolin. Ecco perché, più che consigli generalizzati, la Spa director del Preidlhof Luxury DolceVita Resort consiglia gli esperti e le discipline a cui rivolgersi per affrontare serenamente la menopausa anche a casa propria.

Le 5 strategie per vivere una menopausa serena

1. “Ridurre i grassi animali e gli zuccheri, aumentare le dosi di verdura e di frutta, previlegiare i carboidrati integrali… Tutte le regole ormai note di un’alimentazione sana hanno effetti immediati, quando si affronta la menopausa. Ecco perché, per ottenere i massimi risultati, occorrerebbe la guida di un nutrizionista”

2. “Molti integratori naturali, fra cui eccellono il magnesio e la vitamina B12, possono migliorare il tono dell’umore, la qualità del sonno, l’energia, la concentrazione. Per individuare con precisione le eventuali carenze e le dosi ideali di supporto, consiglio vivamente analisi preventive prescritte da un centro di medicina complenentare”.

3. “L’esercizio fisico, in questa fase, deve essere mirato alla ‘riconnessione’. Sono particolarmente indicate tutte le attività nella natura: dai bagni nei laghi e nei fiumi, ai forest bathing accompagnati da guide esperte”.

4. “La crioterapia (o ‘terapia del freddo’, per pochi minuti in criosauna o criocamera) è un toccasana, praticamente, per tutto: stato di salute, livello di energia e dell’umore, prestazioni fisiche, dimagrimento, tono della pelle".

5. “Lo yoga della risata - che sblocca il diaframma e attiva moltissima energia – e quello del sonno (Nigra) possono rappresentare un aiuto fondamentale”.