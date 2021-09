Come farsi le domande giuste per vivere meglio

Il ritorno alla quotidianità dopo la pausa estiva spesso coincide con un momento di bilanci e di buoni propositi. Ancor di più dopo il lungo periodo di Covid, particolarmente pesante sul piano emotivo. Il potere delle domande della coach e trainer di neuro-semantica Lucia Giovannini (Roi Edizioni, 178 pagine, 19 euro) aiuta a ripartire con il piede giusto. A rimettersi in discussione in vista di un cambiamento in positivo.

Il suo è un metodo per imparare a fare le scelte giuste, per modificare la propria esistenza “e riempirla d’amore”. Come suggerisce il titolo, le domande hanno un ruolo importante perché “sono il motore del pensiero e creano la nostra stessa realtà”. O, per dirla come Indira Gandhi, sono “la base per tutto il progresso umano”.

La coach e autrice di best seller Lucia Giovannini

“Da bambina, invece dei classici perché infantili, a chi incontravo chiedevo: ‘Dove andiamo quando moriamo?’ o ‘come mai veniamo al mondo?’”, racconta l’ex modella autrice di best seller tradotti in otto lingue, “ma i miei genitori non apprezzavano: ‘Sei maleducata’, mi dicevano, 'smettila, non vedi che metti la gente in imbarazzo?'”. Lucia Giovannini nota come anche in ambito lavorativo vengano spesso inibite le domande e considerato “un rompi scatole” chi ne pone spesso, quando invece bloccando i quesiti si inibisce l’innovazione e la possibilità di trovare nuove soluzioni.

Le domande giuste per il cambiamento

Non tutti i quesiti sono uguali e hanno un risvolto benefico sulla nostra psiche. Secondo Giovannini vanno stimolati quelli che innescano una riflessione positiva. Perché gli altri hanno più successo di me? Oppure: perché con quello che guadagno non arrivo a fine mese? O, all’interno di una coppia, di chi è la colpa? Queste domande appartengono alla famiglia delle depotenzianti, quelle cioè che creano un ambiente che alimenta la cultura della competizione o spinge a giustificarsi, a nascondersi o a scaricare la responsabilità sugli altri. Invece: "Come posso trovare soluzioni innovative?" non nasconde una critica e si presta a delle evoluzioni costruttive.

Nel testo, Lucia Giovannini riporta il caso di Angela. I suoi continui “perché non ho trovato l’uomo giusto?” o “perché nessuno mi vuole?” l'avevano portata a un calo dell’autostima e di fiducia in sé stessa. “Quando si è finalmente focalizzata a cambiare il tipo di domande – si legge nel manuale – l’attenzione della sua mente si è focalizzata su un altro obiettivo. Perché la mia vita è bella? Perché sono una donna degna di essere amata? Perché un uomo vorrebbe innamorarsi di me? Quali sono i doni della mia vita? Queste domande l’hanno portata a creare nuovi schemi di pensiero e di comportamento. Ha iniziato a vedere la realtà in modo diverso, a fare cose nuove, ad aprirsi di più verso gli altri”.

Le domande “potenzianti” ci aiutano a focalizzarci su ciò che funziona e favoriscono nuove consapevolezze. “Il nostro cervello è un meccanismo perfetto e creato per risolvere i problemi", aggiunge Giovannini. “Le domande restano attive nel nostro cervello anche se non ce ne rendiamo conto, possono spaventare e agitare il sistema nervoso producendo stress (adrenalina e cortisolo) e inducendoci a dare risposte avventate. Ma possono, al contrario, interagire con il lobo frontale del cervello, quello che si attiva nel problem solving. È importante allenarsi con le potenzianti per intrattenere un dialogo più saggio con noi stessi".

La paura

"Si fanno tante scelte avventate o si mantengono relazioni spinti dalla paura. Prima di cercare delle soluzioni frettolose, di rimanere bloccati o di entrare nella modalità del lamento che ci fa sentire vittime alleniamoci a farci le domande giuste. Non sono contenta dell'ambiente di lavoro? Invece di avvitarmi in una spirale negativa potrei chiedermi come potrei cambiare atteggiamento rispetto ai colleghi d'ufficio. Anche la pandemia potrebbe essere guardata con occhi diversi: e se fosse il prologo di un nuovo mondo e di una nuova economia? Che tipo di lavoro potrebbe nascere? Questo genere di domande ci permetterebbero di riflettere su nuove prospettive".

Le domande prima del ritorno alla vita di tutti i giorni

"Come voglio vivere questo rientro? Ho chiaro il mio obiettivo? Che routine ho bisogno di mettere in pratica per stare meglio? Sono domande che ci mettono al centro", sottolinea Lucia Giovannini, "ci spingono a prendere delle decisioni, ci portano a vivere in modo intenzionale e non come foglie sbattute al vento. Il libro può servire ad aumentare l'introspezione e cambiare il proprio stile di vita. Bastano pochi minuti al giorno, al mattino o prima di addormentarrsi lasciando che l'inconscio elabori le domande nel corso del sonno. Si può aprire a caso una pagina e chiedersi: 'Che azioni devo fare per mantenermi serena e in equilibrio?', 'Quanto tempo posso dedicare a me stessa e alla mia tranquillità?'. Si possono rivolgere domande ai propri famigliari, agli amici. Possono essere ampie, sulla disoccupazione, la povertà e l'ecologia o più personali. Nel libro ce ne sono 108, 108 come il numero propiziatorio in diverse religioni, buddismo in primis".

Ve ne lasciamo qualcuna su cui riflettere:

- Con chi sei arrabbiato e cosa stai facendo per liberarti della tua rabbia? Diventa consapevole di come questa emozione agisce sulla tua vita e di cosa ti sta segnalando.

- Quali sono i tuoi comportamenti autosabotanti? Esserne consapevoli è il primo passo verso il cambiamento.

- Come puoi permettere agli altri di aiutarti di più? Quale aiuto puoi chiedere oggi? Trova il coraggio di chiedere ciò che vuoi.

- Come stai usando il tuo lavoro? Puoi usarlo per anestettizarti o per esprimere la tua creatività.

- Pensa a un limite o a una tua ferita. Perché potrebbe diventare una forza? Come cambierebbe la nostra vita se la smettessimo di vergognarci dei nostri difetti?

- A cosa senti il bisogno di dire no?

- Con quali persone vuoi passare più tempo?

Lucia Giovannini ha scritto vari libri fra cui Le vie dell'anima e Il permesso di essere felici. Da quasi trent'anni tiene corsi e conferenze per privati e aziende in Europa e in Asia. Ha un dottorato in Psychology e Counselling ed è membro dell'American Psychological Association