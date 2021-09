Il "naso" che crea fragranze sospese tra natura e chimica. Ralf Schwieger racconta i segreti dei suoi profumi

Il più famoso è forse Lipstick Rose realizzato per Editions de Parfums Frederic Malle. Ma è solo uno dei suoi best seller perché il "naso" tedesco Ralf Schwieger (che oggi vive a Manhattan, a New York City) è stato lo special guest di Pitti Fragranze, evento che ogni anno traccia i trend della cultura olfattiva e che si è appena concluso alla Stazione Leopolda di Firenze. Chandler Burr, uno dei massimi esperti al mondo di profumi nonchè direttore artistico della rassegna, gli ha dedicato una retrospettiva. Schwieger descrive le sue creazioni come un gioco in due parti: la prima legata alla sfera intellettuale o concettuale, la seconda ad una ricerca sensoriale più profonda. I suoi profumi, di conseguenza, sono insieme cerebrali e intuitivi.

Ralf Schwieger è da diversi anni uno dei profumieri di riferimento della casa essenziera francese Mane, leader mondiale nella creazione e produzione di fragranze e aromi

Come e quando ha deciso di diventare un naso?

Da ragazzo ero interessato alla medicina, alla biochimica e al mondo dell’arte. Ma a un certo punto ho dovuto scegliere. Ho deciso per la chimica. A Berlino, dove studiavo, c’era un professore che insegnava chimica delle fragranze, mi affascinava la possibilità di combinare questa materia con la mia idea di arte. Ed è così che ho frequentato la Roure, la scuola di profumeria vicino a Grasse. Dopo, sono andato a Parigi e poi a New York e viceversa. Ho iniziato tardi, avevo già 30 anni. Il primo profumo l’ho ideato a 35. Mamma era una grande consumatrice di profumi, io sono sempre stato abituato ad approcciarmi alle cose attraverso il naso.

Il profumo che più le ha dato soddisfazione?

L’Eau des Merveilles del 2004. Commissionato da Hermès, l’ho pensato con Nathalie Feisthauer. L’ispirazione era l’ambra grigia, una nota animale dalle molte sfaccettature. Si voleva anche dare la sensazione del sale sulla pelle quando si esce dall’oceano. Un odore che non è reale, non esiste, ma lo abbiamo realizzato.

Lipstick Rose creato da Schwieger per Editions de Parfums Frederic Malle

In quanto tempo?

Ci sono voluti 18 mesi. Un tempo ragionevole. Talvolta le profumazioni richiedono anche 3-4 anni; altre volte basta un mese. Dipende da molti fattori, ad esempio dal numero delle materie prime. Cominci, decidi gli ingredienti, fai le prove e poi ti chiedi se è davvero pronto. A volte lo proponi e viene respinto, e quindi va ripensato. Ho creato dei profumi nel 2000 e sono ancora lì, in attesa di essere sviluppati. Sovente i grandi marchi hanno strutture complesse, con più persone che decidono, non c’è solo un direttore artistico a cui fare riferimento. Meglio avere un’unica persona con cui interfacciarsi, com’è accaduto da Hermès. Ma questo è un caso più unico che raro. Io preferisco lavorare con piccole realtà artigianali, con un referente unico.

La creazione di un profumo è più arte o più scienza?

La scienza non è importante, c’è un dibattito in corso tra arte e artigianato, se il processo è più artistico o più artigianale….

Ralf Schwieger A Retrospective, curata da Chandler Burr: i capolavori olfattivi del "naso" tedesco, dal 1999 ai giorni nostri, insieme alle diverse suggestioni delle sue opere sono stati presentati in un’installazione esperienziale negli spazi della Stazione Leopolda a Firenze

Come si allena un naso?

Ci vuole molto tempo. Per due anni alla scuola di Grasse, ogni giorno si memorizzavano i contrasti tra le materie prime; poi si facevano varie combinazioni fino a comporre quella giusta. Ad esempio tra il limone e l’ambra grigia l’accordo è impossibile, sono troppo distanti fra di loro. E poi c’è anche la volatilità degli ingredienti da imparare perché determina la fragranza. La cosa più importante è il processo creativo. S’inizia con un accordo, scegliendo 2-3, quattro materie prime che “vibrano” se messe assieme, che convivono in armonia. Occorre combinarle in modo tale che riescano ad accogliere facilmente tutti gli altri ingredienti.

L’ingrediente a cui non potrebbe mai rinunciare?

Non posso rinunciare a “mousse”, una nota sintetica che deriva dal lichene grigio degli alberi.

E che cosa ci racconta dell’incenso, molto in voga attualmente nella profumeria?

Mi piace l’incenso. Nel profumo ispirato alla chiesa non l’ho usato, sarebbe stato troppo ovvio. Molto secca, non è una nota facile, non amo che sia così forte. Però mi piace quando accordata con altre materie prime.

Tra i suoi lavori più importanti ci sono, tanto per citarne alcuni, Marc Jacobs Men, Thierry Mugler Womanity, Yves Saint Laurent Baby Doll, Naomi Campbell... Com'è stato lavorare con Naomi?

Spesso incontro celebrities come Michelle Pfeiffer e Salma Hayek per esempio. Anni fa ho anche fatto il profumo per la compagna di Mick Jagger, la modella e stilista L'Wren Scott (morta nel 2014, ndr). Ma Naomi non l'ho nemmeno mai incontrata. Ha dato solo il nome al profumo, non era coinvolta nel processo di creazione.

Prossimi progetti?

Fra poco, credo i primi di ottobre, uscirà Le Dieu Cerf. L’ho creato per un piccolo produttore, La Seconde Affaire du Pommier collection. I progetti con i grandi marchi non si possono svelare, devono restare segreti. Fino all’ultimo.