Alek Wek, da rifugiata a top model e stilista: "Ho imparato da Yves Saint Laurent a fare abiti"

"Se ti sei interessato alla moda negli ultimi vent’anni, allora mi hai visto. Che tu lo volessi o meno". La risata di Alek Wek è contagiosa anche in videochiamata. Buonumore a parte, la 45enne africana ha ragione: lei ha davvero segnato un’epoca. È stata la prima modella nera a chiudere una sfilata di Chanel vestita da sposa nel 2004; è stata scelta dagli addetti ai lavori come simbolo degli anni Duemila; è stata quella che più di tutti ha rappresentato una bellezza lontana dagli stereotipi. E ora, al suo notevole curriculum, la top model può aggiungere pure il ruolo di stilista, grazie ad A.W.orld, la linea che ha disegnato per Weekend Max Mara.

Nel 2004 insieme a Karl Lagerfeld vestita da sposa per la sfilata di Chanel

Alla fine le sono tornati utili gli anni passati a studiare Fashion business a Londra, prima di essere notata da un agente di modelle in un mercato. Era la metà degli anni Novanta, Alek era arrivata nel Regno Unito, assieme a due sorelle, come rifugiata politica. La sua vita non è stata facile: l’infanzia e l’adolescenza le ha passate a cercare di sfuggire con la sua famiglia alla guerra civile scoppiata in Sudan, dove è nata.

Eva, la primadonna. Moda, amore, famiglia, segreti di una supermodella che sfida il tempo di Mara Accettura 05 Giugno 2021 Intervistadi Mara Accettura

Ma tutto questo non le ha tolto il sorriso, per niente. "Mettermi così in gioco è elettrizzante. E spaventoso. Io di solito mi presento sul set e qualcuno mi trucca e mi veste. Io non devo fare nulla!", scherza. Timori a parte, è lei la prima a rimarcare come le siano serviti gli anni passati a lavorare con leggende come John Galliano e Yves Saint Laurent. "Questo mestiere è uno scambio continuo. Il mio successo non deriva solo dal mio aspetto, ma dai rapporti che ho formato sul set e in atelier. E da quanto ho lavorato duro".

Detto questo, a dominare è la sua visione, piena di buon senso. "Odio gli sprechi, dove sono cresciuta non c’era nulla da sprecare. Questi vestiti sono belli, ma anche di qualità e comodi, quello che io per prima cerco in un abito. Voglio che questa collezione abbia successo, che venda. Altrimenti che senso ha?".

Maye, la supermodella "senior" mamma di Elon Musk: "Per salvare i miei figli sono dovuta scappare" di Serena Tibaldi 24 Luglio 2021 storiedi Serena Tibaldi

Pare chiaro che Wek sia una con i piedi per terra. "Meno male che quando ho iniziato non c’erano i social media, avrei passato il tempo online a leggere i commenti su di me. Che non sarebbero stati gentili, lo so. Ci ho messo tempo ad accettarmi e penso che questo progetto sia arrivato al momento giusto: mi piace che chi guarda la collezione non veda me o il mio essere nera, ma dei bei vestiti e basta". Questo non significa che lei non noti come sia cambiato il sistema in tema di diversità. "Certo, è meglio di prima: via social ti guardano tutti, i brand non possono più solo parlare, devono agire".

Alek Wek con un look della sua linea A.W.orld

Il progetto con Max Mara non è proprio un debutto: in passato Alek aveva una sua linea di borse, Wek 1933. "È l’anno di nascita di mio padre. Lui è la mia àncora: avevo 12 anni quando l’ho visto morire, dopo che avevamo attraversato a piedi il Sudan per metterci in salvo. Ci amava incondizionatamente, e ce ne voleva: siamo nove fratelli!". La modella parla serenamente del passato, ma è consapevole del trauma subito. "Per anni non me ne sono resa conto. Poi, nel 2008, il mio fratello più piccolo si è suicidato: mi è mancata la terra sotto i piedi, non me lo spiegavo, non capivo. Solo allora ho iniziato a realizzare l’enormità di quello che ci è successo".

Marisa Berenson: "Io, musa di Halston e Warhol vi racconto i favolosi anni 70” di Serena Tibaldi 29 Maggio 2021 INTERVISTAdi Serena Tibaldi

Questa presa di coscienza le ha fatto accettare nel 2011 il ruolo di ambasciatrice dell’Alto Commissariato per i Rifugiati dell’Onu. "So quanto hanno sofferto e di cosa hanno bisogno perché l’ho vissuto sulla mia pelle. Il che fa la differenza". Suo padre sarebbe orgoglioso, anche se la modella ha smesso di studiare, al contrario di ciò che lui avrebbe voluto. "Lavorava nella pubblica istruzione, per lui l’educazione era tutto. Nemmeno mia madre voleva che lasciassi la scuola per la moda, ma certe scelte sono solo mie". Chissà allora cosa dirà di questa collezione. La modella ride: "Lo so già: che ho imparato da lei a fare vestiti così belli, e che quindi è tutto merito suo!".