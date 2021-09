Gli abiti da sposa di Vera Wang diventano accessibili e inclusivi

Non è affatto un mistero: quando una celebrità si sposa, nove volte su dieci sceglie un abito di Vera Wang. La stilista newyorkese, regina della moda bridal, ha vestito pop star, attrici, modelle, socialite, imprenditrici, politiche nel giorno delle loro nozze, scolpendo indelebilmente il suo nome nell’Olimpo dei designer degli abiti da sposa. Abiti luxury certo, che hanno fatto sognare il mondo intero e sospirare le spose dalla disponibilità economica non altrettanto ampia. Ebbene, il sogno di indossare un abito Vera Wang nel giorno del proprio matrimonio oggi si può concretizzare, anche senza essere milionarie, grazie alla collezione dai costi contenuti che la stilista ha realizzato in collaborazione con Pronovias.

Vera Wang Bride è una collezione dal price level accessibile, composta da 60 capi, che presenta i tratti caratteristici e unici del design della stilista. "È un brand che parla di libertà, sperimentazione e innovazione, attraverso una destrezza tangibile per i dettagli e la tecnica sartoriale. In poche parole, non ci sono regole", ha commentato la designer.

Da quando Vera Wang ci ha messo mano, la moda bridal non è più stata la stessa: tra romanticismo e anticonformismo, classicismo e un pizzico di audacia, la stilista newyorkese ha saputo reinventare il concetto stesso di abito da sposa. A volte calcando sul fattore provocazione (abiti neri, rossi, iper-sexy), ma più in generale proponendo abiti nuziali innovativi, glamour, scostati dai cliché eppure capaci di incanalare tutta la poetica energia del grande giorno.

Tra i suoi abiti più celebri, quello indossato daper le nozze con David Beckham nel 1999, e quello didel 1993. Iconico il wedding dress monospalla di, e i tre (sì, tre) sontuosi abiti diper il matrimonio con Kris Humphries. In tempi più recenti, Vera Wang ha vestitocon uno degli abiti nuziali (anche per lei tre in tutto) sfoggiati al matrimonio con Justin Bieber. Ha disegnato sempre lei il delicato, semplice e sensuale abito bianco di, ma anche il sexy e provocatorio gown di. E ancora, ha vestito Chelsea Clinton, Kate Hudson, Kailey Cuoco, Lily Aldrige, Khloé Kardashian e tante altre nel memorabile giorno.

Tante le star che l’hanno scelta, innamorate del suo stile capace di essere romantico e al tempo stesso seducente, innovatore. Caratteristiche che si trovano anche in Vera Wang Bride, che offre sia le versioni più minimaliste dei suoi abiti da sposa, che quelle più sontuose, drammatiche e teatrali.

La collezione nata dalla partnership con Pronovias (che ha anche il pregio di portare Vera Wang sul mercato europeo in maniera più capillare) include gonne che cadono morbide, pizzi intrecciati dal sapore neogotico, dettagli scultorei, corsetteria a vista, reinterpretazioni degli abiti da red carpet. Non mancano giochi di volumi, fiocchi oversize, dettagli estrosi come le maniche a mantella staccabili, i copricapi piumati, i guanti lunghi in pelle. Naturalmente i prezzi accessibili - a partire da 1.600 euro - non implicano minore qualità: la linea si compone di tessuti premium, finiture artigianali, trame pregiate.

“Il senso di modernità ha giocato un ruolo importante nella scelta di proporzioni, volumi, tessuti e trame", spiega Vera Wang. “Ho anche aggiunto una forte enfasi al look giocando con ornamenti e accessori. Il mio intento era assicurarmi che certe caratteristiche distintive del design di Vera Wang Bride fossero ben identificabili”, aggiunge.

In linea con la politica di inclusività di Pronovias Group, gli abiti saranno disponibili nelle taglie dalla 32 alla 60, e saranno numerose le opzioni realizzate in tessuti sostenibili e finiture ecologiche. “Vera Wang Bride parla di una ragazza coraggiosa e con una sua identità. La moda le permette di compiere le proprie scelte, di abbracciare le emozioni e di essere fiere della propria individualità. Attraverso i miei progetti voglio esprimere rispetto, rispetto per il processo di progettazione. Rispetto per la qualità. Rispetto per l'immaginazione e l'individualità. Ma soprattutto rispetto per le donne”, conclude la stilista.

L’intera collezione sarà presentata personalmente da Vera Wang su Instagram in una diretta Live il 6 ottobre 2021.