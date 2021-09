Burnout genitoriale e ritorno a scuola: i vostri audio raccontano l'ansia delle mamme

Durante le vacanze di agosto mi è tornato in mente l’attacco di un articolo che avevo scritto lo scorso settembre. “Ferragosto si stava avvicinando quando quell’ansia è tornata più violenta di prima. Non che se ne fosse mai del tutto andata, ma tante mamme avevano provato a scacciarla, a negarla, a fingere di non sentirla più. E così il crescente aumento dei contagi l’ha riportata persino più forte. Sbang”.

Ci ho ripensato perché quella sensazione si stava insinuando di nuovo, silenziosa, ma tenace. Certo i casi non erano in aumento come nell’estate 2020, ma i giornali americani iniziavano a parlare di un fatto nuovo: le pediatrie degli ospedali statunitensi si stavano riempiendo di bambini malati di Covid. E presto i contagi sotto i 9 anni sono cresciuti anche in Italia.

E se toccasse a mio figlio? E se la scuola in presenza si rivelasse una breve illusione?

Insomma, mi sentivo come nel giorno della marmotta (che poi il titolo italiano del film è Ricomincio da capo) e vestire i panni di Bill Murray non era per niente divertente. Così ho riascoltato gli audio messaggi che avevo raccolto la scorsa primavera, dopo aver lanciato l’appello attraverso la newsletter Genitori Equilibristi: alcuni li potete ascoltare anche voi in questo articolo. E, a sorpresa, farlo potrebbe aiutarvi. “Ricordare quello che abbiamo provato nei mesi più difficili del lockdown potrebbe stimolare i genitori a giocare d’anticipo”, spiega la pedagogista Emily Mignanelli e autrice del libro Non basta diventare grandi per essere adulti (Feltrinelli Urrà, da ottobre nella collana Universale).

“Questo è il momento in cui è importante porsi delle domande, riconsiderare le proprie scelte e cambiare paradigma se ci si rende conto che qualcosa all’interno della propria famiglia non va”.

Quali domande intende? “Bisogna chiedersi, per esempio, quali sono le situazioni che creano conflitti con i figli, quali i momenti in cui ci accorgiamo che ci danno fastidio, se loro si fidano di noi, se noi di loro… Se ci impegniamo a sciogliere i nodi adesso, eviteremo di andare in crisi quando dovremo affrontare la prossima emergenza. Ed è probabile che arriverà”. Quindi dipende da noi? “Penso che se continuiamo a perseverare con la stessa vita e le stesse dinamiche non abbiamo colto la lezione che ci ha dato la pandemia: tutto muta e, se non ci adattiamo al cambiamento, andremo in burnout. A qualcuno queste parole non piaceranno perché non è facile accettare che abbiamo impostato le nostre vite in un modo che non ci consente di essere genitori come vorremmo, né di stare bene, ma basta guardare la capacità adattiva di alcune piante per capire che la soluzione sta nel cambiamento”.

Le mamme che hanno mandato questi audio messaggi non si conoscono, vivono in città lontane, hanno un numero di figli diverso, carriere differenti. Tutte però, il burnout genitoriale di cui parla Mignanelli lo hanno sperimentato e oggi si chiedono: torneremo a riprovare quelle sensazioni?

“Io sono un inguaribile ottimista, quindi penso che quest’anno sarà diverso”, risponde Andrea Maggi, il professore friulano diventato famoso come insegnante di latino e greco nel docu-reality Il Collegio, di cui in autunno andrà in onda su Rai 2 la sesta edizione. “Però, certo, lo scorso anno è stato complicato. Per quanto nelle mie classi non ci siano stati grandi problemi, a scuola si respirava una grande ansia, soprattutto quella delle mamme che portavano sulle spalle la maggior parte dell’organizzazione famigliare”.

“Questo burnout l’ho visto con i miei occhi: è come se a un certo punto madri e padri abbiano iniziato a non poterne più dei loro figli, con conseguente senso di colpa e gran dispiacere”, continua Maggi, che è anche autore di romanzi, come Conta sul tuo cuore (Giunti, 2021). “Sono arrivati a un tale livello di stress che, appena le scuole hanno riaperto, hanno scaricato sugli insegnanti la loro tensione. C’era chi ci chiedeva rigore, chi ci pregava di far togliere ai figli la mascherina, siamo stati subissati di richieste assurde. Troppo facile criticare e basta, al contrario ho iniziato a pormi molte domande”.

E quali risposte ha trovato? “Per aiutare madri e padri a superare questo burnout famigliare è necessario che la scuola si impegni, con pazienza e tenacia, per ricreare un senso di comunità e collaborazione, per essere un punto di riferimento per i ragazzi, certo, ma anche per tutti gli adulti che si sentono isolati ed esausti. Che poi è un po’ la stessa cosa che dice Mignanelli quando racconta che nella scuola che ha fondato a Osimo (Ancona), uno dei lavori più impegnativi è “connettere i bambini alle loro famiglie, perché oggi abbiamo un sacco di orfani emotivi”.

La dice lunga una frase che Maggi ha sentito qualche settimana fa in spiaggia: “Quando incomincerà questa scuola vi toglierete finalmente dalle scatole”. Sbang.

