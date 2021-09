Massimo Piombo: "La mia moda etica per OVS: qualità e giusto prezzo"

"Non mi aspettavo che il progetto Piombo Uomo Ovs andasse così bene. Lo speravo, certo, ma il fatto che alcuni studi di mercato lo abbiano definito addirittura "virale" mi ha sorpreso. Naturale che dopo una simile reazione da parte del pubblico nascesse anche la collezione donna".

Massimo Piombo parla in qualità di direttore creativo Ovs, ma anche di designer ospite del marchio veneto con la sua linea "Piombo": l'esperimento è partito con il menswear lo scorso anno e, come dice lui, la risposta del mercato è andata al di là delle aspettative. Il passo successivo è stato perciò il womenswear, lanciato ieri online e negli store di Milano e Venezia, e da lunedì disponibile in tutta Italia.

Come per l'uomo, la collezione verrà distribuita nei 500 negozi Ovs, in corner allestiti in linea con l'estetica degli abiti. Non è un caso che qui si parli di estetica: lo stile della capsule è pulito, costruito su pezzi classici e solidi, alleggeriti da elementi più attuali: i pantaloni di corduroy a zampa, i giacconi in tartan, le marinière.

"Non credo siano molti i marchi nella stessa fascia di prezzo di Ovs con uno stile tanto bene identificato come questo", riflette Massimo Piombo. "Di solito accade il contrario: certi brand offrono praticamente di tutto per attirare più consumatori possibili. Direi che la nostra presa di posizione sta pagando".

La riflessione sui prezzi fatta dallo stilista non è casuale: Ovs ha un mercato ben preciso, con limiti non valicabili. "Onestamente non mi aspettavo che riuscissimo a raggiungere questo standard qualitativo a un costo simile (i pullover di lana e cashmere costano 49,95 euro): merito della catena produttiva interna all'azienda, straordinaria".

È d'accordo l'ad di Ovs, Stefano Beraldo: "L'obiettivo era proporre capi di qualità che avessero il gusto, lo stile e i contenuti tipici della creatività di Massimo Piombo, proponendoli a prezzi accessibili grazie alla nostra supply chain, così da attrarre un nuovo pubblico. Con l'uomo ci siamo riusciti e credo accadrà anche con la donna".

Ma per il designer, storicamente un nome simbolo del menswear più alto, la questione ha un significato più profondo. "Questo progetto è parte di un processo non solo estetico, ma anche etico. Credo che dare il giusto valore alle cose abbia anche una valenza culturale. Le nuove generazioni sono da tempo impegnate a cercare di comprendere il reale valore di ogni bene, a prescindere dal prezzo. Sia chiaro, è un fenomeno in atto da anni, da prima del Covid. Per esempio, penso che oggi molti sappiano che un piatto di pasta al pesto fatto per bene sia meglio di andare a farsi pelare in un ristorante a 90 stelle. I parametri di giudizio si stanno finalmente evolvendo. E noi con loro".