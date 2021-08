Fughe di benessere di fine estate

D'accordo. Ci siamo goduti le vacanze. Lunghe o corte che siano state hanno regalato un po' di pausa dallo stress del quotidiano. Ma perché accontentarsi? In questi ultimi scampoli d'estate, prima che inizi il vortice degli impegni autunnali - casa, lavoro, famiglia... - un weekend rigererante proprio non guasta. Anzi. Un'ultima "fuga" di benessere lontano dalla città per trovare la carica e mettere il turbo, consci che le giornate che ci aspettano saranno grigie, non fosse altro che per il meteo. Mare, lago o montagna poco importa, ciò che conta è rigenerarsi abbandonandosi a massaggi e trattamenti dall'anima green, ovvero a base di prodotti del territorio, in ambienti di grande fascino, meglio se con vista. Che già da soli valgono il viaggio.

Le terme più belle da scoprire

Terme di Punta Marina (Ravenna)

Al di là dell'aspetto puramente curativo, le terme sono un grande classico di fine estate, sempre più concepite come luogo di benessere e loisir, molte si sono dotate di spa o centri beauty, magari piccoli ma curati. Esaminando le recensioni di TripAdvisor, le menzioni di Instagram, il volume di ricerca annuale e i giorni di pioggia, un nuovo studio condotto da QS Supplies ha rivelato le sorgenti termali più belle del mondo: le Terme di Saturnia - in provincia di Grosseto sono forse le più famose d'Italia - sono entrate nella top 10, classificandosi in sesta posizione. Per curiosità: in quanto a bellezza, il podio spetta alla Blue Lagoon Geothermal Spa, meraviglia nel cuore del paesaggio vulcanico dell'Islanda. Il nostro Paese vanta una mappa termale di tutto rispetto, basti citare l'Emilia Romagna dove si contano ben 24 strutture che al valore terapeutico delle acque associano anche il piacere del relax. Alle Terme di Punta Marina, vicino a Ravenna, ad esempio, l'impressione è quella di trovarsi nel New England, l'edificio bianco (che ospita anche il Resort) interamente realizzato in legno si affaccia direttamente sulla spiaggia, mentre alle spalle sorge ancora intatta la pineta. Un paradiso inaspettato fra cielo e sabbia, con 11 camere "on the beach": impagabile un massaggio rigenerante in riva al mare mentre sorge il sole.

Terme di Salvarola, la piscina termale con le cascate e gli idrogetti

Alle Terme della Salvarola, sulle colline di Modena, invece, va forte la vinoterapia (il centro benessere è stato tra i primi a proporla in Italia) ispirata dai filari di Lambrusco Grasparossa che le circondano. Vengono usati gli acini freschi, i derivati come mosto concentrato, vinaccioli purificati e lievito di vino, il tutto abbinato all'acqua termale. E potete dire bye bye alle rughe.

Aromaterapia naturale sull'Isola d'Elba

Sull'isola d'Elba l'Hotel Ilio propone massaggi open air nel rigoglioso giardino

Open air è la parola d’ordine del 2021: esperienze all’aria aperta che ci permettano di ritrovare noi stessi e il contatto con la natura dopo un anno molto complicato. Tra queste, un massaggio all’aria aperta è sicuramente una delle più magiche. Lo scenario naturale infatti aiuta a rilassarsi, stimolando una maggiore consapevolezza di sé stessi e del proprio corpo, con un effetto calmante e pacificante grazie alla stimolazione di più sensi. In particolare, a Capo Sant’Andrea, villaggio di pescatori sulla Costa Nord-Ovest dell’Isola d’Elba, il riequilibrio sensoriale viene stimolato dai profumi dei limoni e della salsedine e dal verde intenso delle piante. “Durante un massaggio all’aria aperta la luce naturale lavora a livello cerebrale favorendo il relax e aiutando a scaricare le tensioni muscolari e a cancellare i segni dello stress” spiega Elena Tassi, con una lunga esperienza di massaggi open air nei giardini dell’Hotel Ilio, unico Boutique hotel dell’isola. “Inoltre, la migliore ossigenazione rende la respirazione più profonda e rallenta il battito cardiaco, amplificando così la sensazione di benessere”. Il massaggio più gettonato? L'ayurvedico a quattro mani che si concentra sui chakra.

Val di Fiemme, dove regna il benessere

Zerobody, il rituale che permette di galleggiare in assenza di gravita? sopra 400 litri di acqua, da provare all'hotel La Roccia di Cavalese (Tn)

Foto Gaia Panozzo

Oltre 60 milioni di alberi popolano la val di Fiemme: qui il wellness è uno stile di vita che non ha stagione, una pratica quotidiana dedicata al corpo e alla mente. Il posto più suggestivo e indicato per un week-end è La Roccia, il wellness hotel di Cavalese (TN) il cui fiore all'occhiello è la nuova spa con piscina panoramica in & outdoor realizzata da Starpool che si affaccia sulle Dolomiti. Ci sono sauna, bagmo mediterraneo, cascate di ghiaccio e zone relax che omaggiano il legno locale, così come le camere. Da non perdere la Savu Sauna panoramica esterna, in finitura nera, come nella miglior tradizione finlandese, e un pozzo freddo. Tra le esperienze da provare, il rituale Zerobody e Nuvola Experience. Il primo è un sistema brevettato che permette di galleggiare in assenza di gravità sopra 400 litri di acqua calda; il secondo rivoluziona il trattamento estetico tradizionale e ne amplifica i risultati attraverso i benefici dell'alternanza caldo/freddo e del galleggiamento senza contatto diretto con l'acqua.

Alto Adige: fieno d’alta quota e grotta di sale

Bagni di fieno al Romantik Hotel Turm di Fie? allo Sciliar (Bz)

Foto di Infraordinario

È un fieno molto ricco, quello dell’Alto Adige perché trae linfa da almeno 70 tipologie di erbe diverse che nascono tra gli alpeggi delle Dolomiti a quote che superano i 1800 metri. Specialista di questi bagni dagli effetti super rilassanti - e portentosi per chi ha problemi di reumatismi - è il Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ), che da 3 generazioni ha affinato la composizione di profumi e miscele, per donare agli ospiti un’esperienza rara. Il bagno di fieno (che proviene dalla malga Mortl, di proprietà dell’hotel, sull’Alpe di Siusi) si può provare nell’acqua di una tinozza di legno oppure a secco, su un avvolgente letto ad acqua dove si viene sommersi dal fieno caldo. Nell'originale centro benessere, tra zona umida e aree relax, spiccano la grotta di sale scavata nella roccia e la nuova Mystic sauna in cui rigenerarsi con le gettate di vapore. Da provare anche i trattamenti a base di mele a km zero, vinacce e pino mugo, da godersi da soli o in coppia a lume di candela, sulla pietra calda o nella grande vasca di rame dell'imperatore. Unica anche la black pool panoramica riscaldata, con vista sul monte Sciliar, tra i simboli dell'Alto Adige.

Romantik Hotel Turm, la Grotta di sale

Foto di Infraordinario

Veneto: prosecco e trattamenti anti age

Romantik Hotel Relais d'Arfanta - Prosecco in Piscina

Tra i filari delle colline del Prosecco Docg, con una piscina a terrazza, promette un'immersione nel silenzio il Romantik Relais d’Arfanta a Tarzo (TV), nel cuore del Patrimonio dell’Umanità Unesco. È una casa di campagna lussuosa e raffinata, vicino alla “Strada del Prosecco e vini dei colli Conegliano Valdobbiadene”, dove poter soggiornare solo in 7 esclusive suite, tutte diverse, i cui arredi fondono con armonia il passato e il presente con romantici drappeggi, elementi e tessuti ispirati alla natura, pavimenti in legno pregiato. “Prosecco e Beauty” (3 notti con colazione e cocktail di benvenuto) consente di sperimentare alcuni dei trattamenti ideati dal centro benessere: 2 rituali anti age, il servizio di beauty counseling Mei personalizzato (marchio di fitocosmesi), ingresso nel centro wellness. Il rituale anti age è stato appositamente ideato per ridare tono, luminosità e turgore alla pelle del viso e delle mani, grazie alla potenza dell’olio essenziale di Tamanu della Polinesia. Inizia con l’aromaterapia, prevede l’impiego di 8 prodotti naturali Mei dall’azione antiradicali liberi e antirughe, e si conclude sorseggiando l'infuso Delizia di Fragola Mei spa.

La più grande area wellness del lago di Como

La piscina dell'ErreSpa, la piu? grande area wellness del Lago di Como

Inaugurata da pochi mesi, la Erre Spa è il fulcro dell'importante intervento di ampliamento e ristrutturazione del Grand Hotel Victoria di Menaggio, 5 stelle, capolavoro Liberty di fine Ottocento. Alla struttura originaria, la Villa del 1892, è stato aggiunto il "Palazzo", un nuovo corpo fabbrica di sei piani, due dei quali destinati al wellness. Un eden di 1.200 metri quadrati che offre le principali tradizioni di benessere, la mediorientale, la nordica e quella dell'antica Roma, in un percorso completo progettato per rigenerare corpo e spirito.