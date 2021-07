Bici & benessere: 6 tour per scoprire l'Italia pedalando

Pedalare, dopo la pandemia, fa un po’ più rima con gioire. Significa liberare energie, fisiche e mentali, dare ossigeno ai pensieri e alle emozioni, svincolarsi da mille orpelli e restrizioni. La bici si trasforma in un grande e generoso vaccino. Il più efficace di tutti, capace di proteggerci dalle scorie del più duro dei lockdown. Un dispensatore di gioie assortite, a trecentosessanta gradi, come ne esistono pochi. E lo è per la sua natura intrinsecamente anarchica e autosufficiente. Nulla è così libero e indipendente, nel senso più puro del termine, come la bicicletta: in sella, come per magia, non si dipende più da niente e da nessuno. Solo da sé stessi e dalla propria forza e voglia di esplorare. Si può scegliere di accelerare qui e di rallentare là, di correre come di andare piano. Ci si può fermare dove si vuole, quando si vuole, per il motivo che si preferisce. In bici non si paga il parcheggio e non si diventa matti a cercarlo.

Magari ci si ferma per la voglia di una fetta di strudel in un rifugio adocchiato dietro un tornante, oppure per via di uno scorcio panoramico da cui fare una foto da postare sui social. O, ancora, per la voglia di visitare quell’abbazia laggiù, che Google Maps non segnalava ma che noi, con le nostre gambe, abbiamo scovato. Più che mai oggi c’è voglia di pedalare - ciascuno secondo il proprio grado di allenamento - e di curiosare. Magari in giro per l’Italia. Il più bel palcoscenico per avventure a pedali che potessimo chiedere: qui ci sono montagne, laghi, fiumi, colline, boschi, mari, persino vecchie ferrovie trasformate in magnifiche ciclabili.

Il modo migliore per godersi tutto questo è sfiorarlo in modo leggero e gentile, da flâneur. Come solo le due ruote sanno fare. Senza far rumore, ma facendo (quella sì) un po’ di fatica. Senza ingombrare la strada e gli spazi, ma occupando, per intero, la mente e il cuore. Dimenticando a casa la fretta e occupandosi, per una volta, solo di sé stessi. Il lavoro più impegnativo e gratificante che ci sia. Le occasioni e i luoghi, da noi, non mancano: dall’Alto Adige all’Umbria, passando per il Veneto, la Maremma Toscana, il Friuli e il Trentino. C’è voglia di pedalare, in Italia, quest’estate. Non facciamola aspettare.

Sei itinerari mozzafiato per ciclisti esperti o alle prime armi

1. Da Brunico a San Candido lungo la Pusterbike (BZ)

Livello: facile

La chiamano “Bike Galaxy” ed effettivamente lo è: mtb, downhill, strada, cicloturismo. La val Pusteria è un paradiso per le due ruote. Chi è in famiglia, prenda la comoda Pusterbike da Brunico. Una ciclabile a regola d’arte che risale tutta la valle fino San Candido, prima di immettersi in un’altra ciclovia, quella della Drava. Seguendola, si può arrivare fino a Lienz e poi in Slovenia. Si costeggia il Rienza e il lago di Valdaora, si attraversano borghi tirolesi dai campanili bombati.Qualche piccolo tratto sterrato e alcuni sali-scendi rendono il tutto un po’ più avventuroso.

Percorso: Brunico (partenza), Valdaora, Dobbiaco, San Candido (arrivo). Per proseguire: da San Candido si prende la “Cilabile della Drava” fino a Lienz.

2. Campiglia, Sassetta, Castagneto Carducci (LI)

Livello: facile

Un itinerario nel cuore dell’Alta Maremma, tra mare, colline e borghi antichi. Poche le difficoltà: due brevi salite, entrambe facili. Quella per Campiglia Marittima, piccolo gioiello a due passi dal magnifico golfo di Baratti e quella per Sassetta. Quest’ultima deve il suo nome al latino “saxum” cioè roccia: Sassetta è la “piccola roccia”, uno spunzone in mezzo alla macchia mediterranea. Castagneto Carducci con la sua terrazza panoramica sul mare è il viatico finale prima di risalire la Costa degli Etruschi e tornare a San Vincenzo.

Percorso: San Vincenzo (partenza), Campiglia Marittima, Suvereto, Sassetta, Castagneto Carducci, Donoratico, San Vincenzo (arrivo)

3. Val Rendena (TN)

Livello: medio

Mele, verde e corsi d’acqua. Qui sembra non esserci altro. Ed è più che sufficiente. Si sale e si scende la valle Rendena da Pinzolo a Tione percorrendo entrambe le sponde del Sarca. Siamo ai piedi del Brenta, Trentino meridionale. L’occhio corre veloce tra antichi manieri abbarbicati su costoni di roccia e pievi nascoste nel bosco. Una sola salita: il passo Durone, una delle “Grandi salite del Trentino”: chiedere a un certo Francesco Moser. 7,5 km al 7% di pendenza media. Assaggiate le mele a Fiavè, sono tra le più buone al mondo e fermatevi al Castello di Stenico.

Percorso: Pinzolo (partenza), Tione, passo Durone, Fiavè, Ponte Arche, Stenico, Pinzolo (arrivo)

4. La piana di Castelluccio (PG)

Livello: difficile

L’Umbria della terra martoriata dal terremoto del 2016, ma anche quella della fioritura delle lenticchie. Un miracolo che si ripete ogni anno a tarda primavera sulla piana di Castelluccio (1500 metri). Quanto al resto, itinerario per cuori forti e gambe ben allenate: dura la salita per la Forca di Gualdo. 10 km al 7% di pendenza media, ma con strappi al 12%. Discesa tecnica e panoramica su Norcia. Uno dei “borghi più belli d’Italia”, con la basilica di San Benedetto, simbolo del sisma e della rinascita.

Percorso: Triponzo (partenza), Ponte Chiusa, Visso, Castelsantangelo sul Nera, Forca di Gualdo, Castelluccio, Norcia, Sant’Angelo, Pontechiusita, Triponzo (arrivo)

5. Friuli Prealpi carniche (UD)

Livello: difficile

Non spaventatevi, la prima salita (quella per Chiampon) è proprio dura. Ma il resto va giù che è un piacere. Tra radure suggestive e stradine dimenticate. Godetevi la discesa sul lago di Verzegnis e i silenzi incantati del lago di Cavazzo. La Carnia è un piccolo gioiello che ama i pedali. Tra saliscendi e rocce carsiche, certo un po’ di gamba ci vuole. Vietato mancare Tolmezzo, “Città Alpina 2017”. Vi ammalierà con i suoi palazzi nobiliari e i suoi portici. La fatica sarà solo un ricordo.

Percorso: Preone (partenza, San Francesco, Verzegnis, Cavazzo Carnico, Somplago, Interneppo, Somplago, Tolmezzo, Villa Santina, Preone (arrivo)

6. Le colline moreniche del Garda (VR)

Livello: medio

Un itinerario tra strade zitte e vigneti, con affaccio sul Garda. Sono terre con un clima mediterraneo, ma che sanno già di montagna: siamo ai piedi del Monte Baldo, che troneggia sulla valle dell’Adige da una parte e sul Benaco dall’altra. Si costeggia il lago per qualche chilometro e poi si affronta la salita per Lumini, passando da San Zeno di montagna. Premio finale: la panoramica discesa verso Caprino veronese, tra prati, pascoli e vecchie malghe. Per chi vuole, qui c’è anche la possibilità di pedalare con qualche ex pro come il Diablo Chiappucci o Alessandro Ballan.

Percorso: Bardolino (partenza), Garda, San Zeno di Montagna, Lumini, Caprino veronese, Cavaion veronese, Bardolino (arrivo)



*Giacomo Pellizzari è giornalista e scrittore. Il suo ultimo libro è Tornanti e altri incantesimi (EDEA, 272 pagine, 17 euro)