Ginevra: "Detesto andare in vacanza con i suoceri". Cinque consigli utili a tutte per evitare che l'estate si trasformi in un incubo

“Non ho potuto dire di no a mio marito Luca e ora mi tocca trascorrere le vacanze con i miei insopportabili suoceri. Non vede i suoi genitori da mesi per colpa del covid e non me la sono sentita di rifiutare la sua proposta di passare l’estate nella loro villetta al mare in Sardegna. Lo ammetto, mi è costato parecchio perché so che dovrò tirare fuori tanta pazienza e tolleranza.

Non gli sono mai piaciuta ai genitori di Luca: l’ho portato via da loro, a vivere in una città troppo caotica come Milano e soprattutto mi hanno considerato fin da subito la scelta sbagliata per il loro figlio. Una sorta di guastafeste, che ha mandato all'aria tutti i piani che avevano fatto per lui.

Prima di incontrarmi, Luca stava con una ragazza del loro paese che loro adoravano e che ha lasciato per stare con me dopo 8 anni di fidanzamento. Da allora ne sono passati 15, di anni, ci siamo sposati, poi sono arrivati i nostri figli Nicola e Federica, abbiamo trascorso feste, vacanze e compleanni insieme, ma niente: il loro comportamento verso di me è sempre scostante, anaffettivo e perennemente giudicante. Mancano pochi giorni alla partenza e dentro di me già so che più che una vacanza sarà una lunga maratona all’insegna della sopportazione reciproca, con mio marito in mezzo che farà di tutto per mantenere gli animi calmi e sereni. Una fatica pure per lui, mannaggia.

Essendo loro ospite ho messo in conto la loro invadenza e le loro frecciatine, a cui spero di non agganciarmi per evitare discussioni. Soprattutto con la mamma, che vuole fare sempre e solo tutto lei: da cosa cucinare alla spiaggia dove andare. Parto da casa già alzando bandiera bianca, perché ho bisogno anch'io di passare un'estate serena e speriamo che questa sia la volta buona per migliorare un po’ il rapporto con i miei suoceri”.

Ginevra, 46 anni di Milano

Anche se l’estate dovrebbe essere sinonimo di relax, andare in vacanza con i propri suoceri può trasformarsi in un vero incubo se il rapporto con loro non è dei migliori. Stili di vita incompatibili, incomprensioni varie, ma anche pregiudizi e atteggiamenti di chiusura e intolleranza possono rovinare le vacanze a tutti, incrinando ancora di più il legame con i genitori del proprio partner. Per capire come gestire al meglio le ferie che si trascorrono assieme, abbiamo intervistato Ilaria Consolo, psicologa, psicoterapeuta e vice presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica di Roma, che ci ha dato anche cinque consigli per evitare di trasformare le ferie estive in una continua lotta e discussione.

In vacanza con le amiche? Ecco il decalogo anti lite di Brunella Gasperini 10 Luglio 2021 Relazionidi Brunella Gasperini

Vacanze con i suoceri: mettete in valigia ironia e leggerezza

Qual è l’atteggiamento giusto per vivere delle vacanze in famiglia con dei suoceri che non si sopportano?

“Credo sia inevitabile pensare all’interazione con i propri suoceri come un confronto tra sistemi familiari differenti che si influenzano reciprocamente, e infatti ciò può portare anche a vivere situazioni di ostilità e litigiosità. Il conflitto nel rapporto con i suoceri è frequente, come nell’esperienza di Ginevra. Colpevolizzare la nuora per aver allontanato il proprio figlio dalla famiglia di origine può far emergere situazioni in cui entrambe le parti percepiscono il proprio territorio invaso. La circostanza di trascorrere insieme una vacanza può essere difficile da gestire e compromettere equilibri già labili. Pertanto, sarebbe auspicabile non alimentare la dinamica talvolta competitiva con i suoceri e i malumori, bensì mantenere un atteggiamento di apertura e armarsi di comprensione ed empatia. E poi la vacanza termina, per cui bisogna 'resistere' per un tempo limitato”.

Se siamo loro ospiti come dovremmo comportarci?

“La sensazione di essere ospiti può far assumere una posizione di subordinazione che può provocare disagi e il non sapere cosa è concesso, o meno, fare. È sicuramente molto importante adottare un atteggiamento in cui vengono rispettati i ruoli, mostrandosi sempre collaborativi nella gestione della casa, nella convivialità e nell’organizzazione di situazioni da vivere insieme”.

Quali sono gli ingredienti essenziali da introdurre per il quieto vivere?

“Tra quelli principali, sicuramente il più importante, è il dialogo, inteso come apertura, ascolto e confronto con l’altro. Ciò implica il non entrare in dinamiche competitive, mantenere un atteggiamento di benevolenza, tolleranza e di rispetto per il pensiero altrui nonché per le sue percezioni e sentimenti. È inoltre fondamentale evitare ripicche e astenersi dall’imporre le proprie abitudini e desiderare di cambiare gli altri secondo le proprie aspettative”.

Quando la coppia è in vacanza. Come affrontarla perché non diventi un incubo di Brunella Gasperini 12 Luglio 2021 Relazionidi Brunella Gasperini

Come si fa a stabilire dei paletti per non farsi invadere la privacy?

“La relazione di coppia quando i suoceri sono invadenti è complicata da gestire. È bene considerare che in molti casi le famiglie d’origine presentano delle problematiche di invischiamento, dove prevale un atteggiamento in cui non è definito alcun confine e sussistono dinamiche disfunzionali. Ciò potrebbe far vivere al partner della coppia un senso di inadeguatezza, di esclusione e difficoltà a comprendere i rapporti e le modalità preesistenti nella famiglia d’origine, incidendo negativamente sulla nuova relazione. Risulta dunque necessario creare confini e limitazioni per preservare l’intimità della coppia. Non è semplice definire le giuste distanze e il grado di intromissione da tollerare. L’optimum sarebbe confrontarsi ed esprimere i propri bisogni ma talvolta non si ha un interlocutore disposto all’ascolto… L’importante è comunque non accettare situazioni che non piacciono o che creano malessere. I confini proteggono la nostra integrità e la salute emotiva e fisica”.

Se scattano discussioni, come si fa?

“Premettendo che i bisticci hanno anche una valenza costruttiva in ottica di un confronto civile e franco, laddove ciò non è possibile, al fine di non esasperare la situazione, sarebbe opportuno trovare delle strategie utili per diminuire il livello di conflittualità. Ciò può essere garantito dando il giusto peso ai motivi di scontro e, se necessario, pensare di ritagliarsi qualche ora per sé, allontanandosi momentaneamente dal diverbio al fine di non alimentarlo ulteriormente. Cercare inoltre di non pretendere la ragione e l’appoggio da parte del partner ai danni dei suoi genitori, per evitare che egli si senta in dovere di scegliere tra due amori diversi. A monte si dovrebbe infatti essere sicuri dell’alleanza con il proprio compagno, che non deve essere necessariamente ostentata dinanzi alla sua famiglia, e si potrebbe provare ad avere un atteggiamento di ironia e leggerezza rispetto al tema della discussione”.

Il partner che apporto dovrebbe dare per calmare le acque?

“Il conflitto tra madre e figlio maschio può ovviamente influire sul rapporto anche tra suocera e nuora, così come l’eccessiva dipendenza e attaccamento alla madre possono generare discordie tra le due. L’atteggiamento del partner è determinante per arginare una condizione di conflittualità o, al contrario, alimentarla. La coppia dovrebbe riorganizzare e ricontrattare i legami che riguardano le rispettive famiglie d’origine visto che nessuno è avulso dai contesti nei quali è cresciuto nonché dalle relazioni significative che ha avuto e continua ad avere. Inoltre la coppia dovrebbe avere la capacità di resistere allo scontro, decidendo di fare squadra, stabilendo un’alleanza in cui la comunicazione risulta essere aperta e non giudicante. Un’alleanza costituita da condivisione e fiducia. Lo svincolo dai genitori favorisce un consolidamento e una maggiore intesa nella coppia e permette di beneficiare di sani confini. Ma svincolarsi non significa non amare la propria famiglia d’origine o stabilire una scaletta di importanza ed intensità degli affetti. Per cui cerchiamo di non pretendere dal partner di sottolineare dinanzi ai suoi genitori la nostra importanza e le nostre ragioni, a discapito del loro ruolo. Gli atteggiamenti opportuni per calmare le acque dovrebbero riguardare il rassicurare entrambe le parti circa i rispettivi 'status' attraverso parole, gesti e vicinanza emotiva, cercando così di alleggerire le competizioni. Inoltre si può cercare di evitare eventuali discussioni conoscendo bene le personalità di tutti, magari sdrammatizzando delle situazioni che possono far esplodere il conflitto”.

Andrea: "Posso impedire alla mia ex moglie di portare nostra figlia in vacanza con il nuovo compagno?" di Sabrina Orsini 14 Luglio 2021 D(i)ritto al cuoredi Sabrina Orsini

Anche se con i suoceri, restano sempre delle vacanze: come fare per viverle comunque al meglio?

“Le vacanze sono pensate per ricaricarci e staccare dalla routine. Per viverle al meglio, nonostante la convivenza con i suoceri, può essere indispensabile ritagliarsi dei momenti di piacere e relax per sé stessi e la propria famiglia. E se dovessero presentarsi momenti critici, una sana ironia potrebbe rendere accettabile ciò che altrimenti sarebbe vissuto con malessere”.

Cinque consigli perché la vacanza con i suoceri non si trasformi in un incubo

1. Non entrare in competizione, ma riconoscere la loro importanza per il proprio partner e rispettare il loro ruolo. Bisogna pensare all’interazione con i suoceri come a un confronto tra nuclei familiari che si influenzano inevitabilmente. Ognuno dovrebbe dimostrare apertura al confronto. Nonostante il legame tra il partner e i suoi genitori possa essere forte, non dobbiamo temere di non essere capaci di avere una relazione ugualmente solida, ma ciò dipende ovviamente dalla fiducia e dall’alleanza che c’è all’interno della coppia.

2. Non mettere il partner nella condizione di scegliere tra la famiglia d’origine e la coppia. Quando abbiamo una relazione con una persona accettiamo anche il suo background, la sua rete amicale e la sua famiglia d’origine. Non siamo obbligati ad andarci d’accordo, però possiamo sforzarci di accettarli per come sono e stabilire con loro un rapporto civile e cordiale. È essenziale non far sentire il partner tra due fuochi ma rispettare l’attaccamento verso i suoi genitori, i ruoli e le dinamiche che ci sono tra loro, anche se disfunzionali e/o lontane dal nostro modus pensandi.

3. Avere un atteggiamento ironico per smorzare malumori. Mi riferisco a un’ironia bonaria e non pungente o volta a schernire, che dia modo di distaccarsi dalla situazione di malessere. A volte una risata o lo sdrammatizzare aiutano più di quanto si possa credere.

4. Dare il giusto peso alle cose. Siamo noi ad attribuire significato alle situazioni e talvolta le esageriamo e le vediamo peggiori di quanto sono. Cercate di osservarle con realismo: non tutto ciò che appare insormontabile o grave lo è davvero. Sforzatevi di considerare anche il punto di vista dei suoceri, domandatevi cosa è in vostro potere fare per migliorare la situazione, ridimensionate ciò che è possibile e alleggerite eventuali tensioni magari con un po’ di distacco emotivo, che rende più lucidi, e riuscirete a guardare le cose in modo più obiettivo.

5. Rispettatevi mettendo confini. Ciò non significa essere insensibili ed egoisti ma preservare la vostra salute, proteggere le vostre idee e le relazioni che vivete. Significa rispettarsi, senza sentirsi in colpa, per avere bisogni specifici differenti da quelli manifestati da altri.