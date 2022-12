Il cane Snoopy tenuto isolato per anni su un balcone cerca una famiglia che non lo abbandoni più

La storia di Snoopy è una di quelle che non vorresti mai sentire. Questo cucciolone ha vissuto sette anni di umiliazione ed è stato tradito per ben due volte da chi doveva prendersi cura di lui. I primi cinque anni della sua vita li ha trascorsi a sorvegliare un campo agricolo pugliese, costantemente legato alla catena. Poi è finito in canile e grande è stata la gioia quando è arrivata per lui una bella richiesta di adozione, da quella che sembrava la “famiglia perfetta”, che invece si è dimostrata tutt'altro che tale.

Snoopy è uscito dal box del canile per essere relegato sul balcone di un appartamento, su cui veniva tenuto di giorno e di notte, con il caldo e con il freddo. Un'altra gabbia, insomma. Ora è tornato in canile, ma i volontari di Fuori di coda che si stanno occupando di lui sperano ancora di salvare la sua bella anima, facendogli conoscere il vero calore di una casa e di una famiglia.



"Oggi Snoopy ha 7 anni e pesa circa 15 chili, ma nonostante la sua bellezza nessuno ha deciso di regalargli l’amore che si merita. Oggi vive in un box, ma si vede che quello non è il suo posto. Ciò che ama più in assoluto è avere un riferimento umano: adora le coccole e le passeggiate e nonostante tutto non ha ancora perso la fiducia verso la nostra specie".

Snoopy è compatibile con altri cani femmina. Oggi si trova in Puglia ma per buona adozione raggiunge anche il centro e nord Italia. Se qualcuno vuole offrirgli questa possibilità, può scrivere al 342/6710588 oppure all'indirizzo mail fuoridicoda@gmail.com

***

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui)



Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, iscriviti alla newsletter settimanale e gratuita (clicca qui)

Da randagio in Qatar alla nuova vita su un'isola francese: la storia di Alan, il cane con le mascelle deviate di Niccolò Locatelli 09 Dicembre 2022 di Niccolò Locatelli

L'orrore delle trappole: in Zimbabwe l'elefante Shinga muore dopo aver trascorso mesi con un laccio intorno al collo di Niccolò Locatelli 09 Dicembre 2022 di Niccolò Locatelli

Dopo la grande paura per l'influenza aviaria, sta guarendo Emmanuel, l'emu star di TikTok di Noemi Penna 09 Dicembre 2022 di Noemi Penna

Sotto effetto di droga lancia il suo cane dal tetto, fermato un 36 enne brianzolo di Redazione La Zampa 08 Dicembre 2022 di Redazione La Zampa

Il dolore inconsolabile della mamma tigre che ha perso due cuccioli di Niccolò Locatelli 08 Dicembre 2022 di Niccolò Locatelli

Un gatto salta sul tavolo della conferenza stampa del Brasile e viene lanciato via. Indignazione sui social: "Speriamo non vincano" di Fulvio Cerutti 08 Dicembre 2022 di Fulvio Cerutti

L'incredibile viaggio del gatto Yorkie: percorre oltre 400 chilometri nel cofano di un camion di Laura Manca 08 Dicembre 2022 di Laura Manca

Guus, il gigantesco coniglio fiammingo che si comporta come un cane di Noemi Penna 08 Dicembre 2022 di Noemi Penna

Ecco perché non sappiamo accorgerci quando i cani sono aggressivi di Redazione La Zampa 08 Dicembre 2022 di Redazione La Zampa

Il cane Little Toes dormiva tra la neve e cumuli di spazzatura. Ora è al caldo e al sicuro di Niccolò Locatelli 08 Dicembre 2022 di Niccolò Locatelli