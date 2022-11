La "cura" per la mia fibromialgia si chiama Totò ed è il mio cane

Giovanni e Chiara, nomi di fantasia, non avrebbero mai pensato di prendere un altro cucciolo in casa. Quando è morto il loro tanto amato Ciccio - un meticcio malconcio trovato al mare che ha vissuto con loro e per loro per 10 anni - hanno promesso a loro stessi che non avrebbero mai più amato un animale per proteggersi dal dolore.

La malattia

Lo scorso anno la la vita di Chiara si trasforma in un inferno. Senza motivo apparente. Inizia ad essere invasa da forti dolori muscolari, senza aver fatto alcuno sport o sforzi estremi, e la stanchezza non l’abbandona più.

Il suo umore peggiora di giorno in giorno. Alcuni giorni si sente rigida, altri astenica. La pelle diventa intoccabile, come se fosse trafitta da una quantità infinita di spilli.

Le notti si trasformano in un incubo: niente sonno, niente riposo. Appaiono dei preoccupanti problemi di memoria mai avuti prima che la fanno sprofondare in un buco nero di depressione e ansia.

Inizia un calvario fatto di visite mediche, diagnosi poco chiare, altre indagini e altre ancora, e ancora ansia e depressione. Alla fine del tunnel le viene diagnosticata una malattia cronica chiamata fibromialgia.

La crisi di coppia

Questa malattia dal nome sconosciuto fagocita Chiara e la consegna a un baratro fatto di buio e di angoscia. Non esce più di casa, quando può cerca di recuperare le ore di sonno perdute. Dorme anche di giorno. Vieta al marito ogni forma di intimità, lo dispensa da ogni abbraccio. La sua pelle brucia, non può più essere accarezzata. Sembrano due separati in casa. Nonostante l’amore reciproco, la malattia prende il sopravvento e la coppia naufraga.

Giovanni non ha idea di cosa poter fare: si sente inutile, escluso, molto solo. Chiara sta sempre peggio e nessuna terapia, né psicoterapica né farmacologica sembra risollevarla.

Totò

Una domenica apparentemente come tante altre, Giovanni rincasa con le mani piene di buste della spesa, quando inciampa in un fagotto lasciato nell’atrio del palazzo.

Incuriosito si ferma, lascia tutto per terra e cerca di capire cosa contiene. Sente un lamento che evoca un grido di aiuto. Era un abbaio che gli ricordava quello del suo cane: un richiamo di necessità.

Dentro quella coperta c’era un cane abbandonato con un’insolita targhetta al collo con scritto Totò. Il cane era sprovvisto di microchip, ma era chiaro che era stato abbandonato in un condominio perché il vecchio proprietario sperava che qualcuno se ne potesse occupare.

Non era smagrito e nemmeno sporco. Aveva il pelo lucido e ben curato, che raccontava un passato di cure. Gli occhi erano color nocciola cangiante in funzione delle emozioni provate e della luce. Quando Giovanni lo liberò dalla sua coperta il quattrozampe lo ringraziò leccandogli le mani in segno di gratitudine. Scodinzolava festoso ma prudente, probabilmente era disorientato e impaurito.

D’istinto lo avrebbe voluto portare in casa dalla moglie perché era certo che oltre a fare un’opera buona avrebbe fatto bene al cuore di Chiara e a quello di Totò.

Convinto di ricevere un netto rifiuto, rimise il suo nuovo amico nella sua coperta e si diresse in direzione casa, anche perché nessuno dei condomini sembrava essere interessato a lui.

Giovanni non osava chiedere alla moglie di occuparsi di un cane, la vedeva stanca e arrabbiata con la vita, non aveva spazio per la cura e per una nuova relazione.

Totò entro in casa con la postilla: “solo per una notte, in attesa di una famiglia”. E da quella casa non uscì mai più.

Quella "cura" chiamata Totò

Totò era entrato nella loro vita in un momento di particolare fragilità della salute di Chiara e del loro matrimonio. La sua dolcezza e pazienza lo portò pian piano a far parte del mondo di Chiara. Aveva l’abitudine di svegliarla al mattino con uno scodinzolio festoso e grato. La seguiva per casa e quando la vedeva sdraiata sul divano al buio, le si adagiava sui piedi in silenzio: senza abbaiare, senza chiedere niente, senza voler giocare.

Questa sua dolcezza non richiedente aveva scongelato il cuore di Chiara e aveva creato un legame silente fatto di rispetto, cura, condivisione.

Durante il primo mese della loro nuova vita, le passeggiate giornaliere spettavano a Giovanni. Nel tempo, a legame instaurato e a sintomi della malattia diventati più clementi, anche Chiara iniziò a portare fuori Totò e sé stessa insieme a lui.

Dopo pranzo, più esattamente dopo il caffè, Totò si metteva seduto dinanzi alla porta, sotto le chiavi e il guinzaglio, e la guardava in fondo al cuore, senza chiedere, senza abbaiare, così com’era sua abitudine fare.

I giorni diventarono settimane. Le settimane mesi. I mesi anni.

La fibromialgia di Chiara sembra essersi sopita. La sua pelle, adesso, ricerca le carezze e ricambia l’affetto ricevuto. Non potrebbe mai più stare senza il suo inseparabile Totó con il suo morbido pelo, il vero passe-partout per il mondo degli umani. Forse lo stesso mondo che l’aveva fatta ammalare.

Ringrazio Chiara per avermi autorizzata a raccontare la sua storia.

***

* Valeria Randone è psicologa, specialista in sessuologia clinica, a Catania e Milano (www.valeriarandone.it) e autrice del libro “L’aggiustatrice di cuori – Le parole che riparano”. La sua grande passione per i cani l’ha portata a scrivere anche per LaZampa ed è nato la spazio "Per amore degli animali"

***

