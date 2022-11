Fieracavalli 2022: Ginevra e la cavalla Margherita, il percorso congiunto verso la libertà

Ginevra, nome di fantasia - mi ha raccontato la sua storia ma mi ha chiesto di rimanere anonima - che ho avuto il piacere di incontrare alla Fieracavalli, a Verona, quando ha saputo che lavoro facessi mi ha regalato la sua storia.

Ha cinquantacinque anni, un’età che lei stessa ha definito complicata ma felice. Dopo ben due divorzi e un lavoro da dipendente statale durato ventisette anni, ha deciso di dimettersi e di ascoltare il cuore e le sue passioni: i cavalli. Si è trasferita in campagna, non molto distante dalla casa d’infanzia dove adesso vivono gli anziani genitori. Questo trasferimento in realtà è stato mosso da un bisogno di libertà e dal bisogno di assecondare le esigenze della sua cavalla Margherita.

Ginevra aveva acquistato Margherita dopo il primo divorzio. “Ero certa che il contatto con la natura e con gli animali avrebbe risanato ogni ferita”, mi racconta. Aveva trovato un maneggio ben fornito e non troppo distante dal posto di lavoro per poter andare a trovare tutti i giorni la sua cavalla. Negli anni, il loro rapporto era diventato sempre più esclusivo, profondo e più intimo. Margherita l’aspettava ogni giorno, sempre alla stessa ora. Avevano l’abitudine di cavalcare insieme per ore in aperta campagna; a fine passeggiata era sua abitudine accudirla, farle la doccia e rimetterla in stalla. Ogni qual volta Ginevra terminava i rituali di cura e la lasciava in stalla sentiva che il suo cuore si strappava. Non sopportava l’idea che la sua amata cavalla rimanesse in scuderia senza di lei, chiusa e sola sino al loro prossimo appuntamento.

Il suo secondo matrimonio naufragò presto perché il marito che le aveva promesso la maternità cambiò idea in fretta. Le disse che erano troppo vecchi per diventare genitori e che sarebbe stato molto meglio rinunciarci. Ginevra si sentì profondamente tradita perché i patti e i sogni non erano questi. In realtà il marito aveva confezionato la bugia dell’età perché nel frattempo aveva intrapreso una relazione parallela con la sua collaboratrice di studio. Ginevra, con il cuore infranto, chiese il divorzio e decise che avrebbe chiuso con gli uomini, almeno per un bel pò. In realtà decise di chiudere anche con il lavoro. A dimissioni consegnate e a casa in campagna riadattata, traferì Margherita nella sua nuova dimora. Adesso vivono serene e felici. Margherita non ha più una piccola stalla ma una pineta e lei ha riparato il suo cuore così tanto provato dalla sofferenza e dal tradimento.

Dopo il nostro caffè lungo, anzi lunghissimo, seguito da biscotti e parole, mi ha salutata con un sorriso grato, di quelli che fanno arricciare tutto il viso in una smorfia allegra e contagiosa. Mi ha mostrato la foto della sua Margherita e della sua nuova, seconda vita da donna libera. “Adesso siamo libere entrambe. Grazie per la bella chiacchierata”, con questa bellissima frase ci siamo congedate.

Ecco Pumuckl il pony (forse) più piccolo del mondo

Perché ci piacciono i cavalli? Un cuore grande, la libertà che incanta e i bagliori che seducono

Quando incontriamo un cavallo, un po’ tutti noi, veniamo rapiti dalla sua maestà e bellezza. Ma siamo davvero così certi che il loro fascino derivi solo dalla loro fisicità? I cavalli sono senza dubbio degli animali eleganti e fieri, possenti e bellissimi, ma il loro potere quasi ipnotico su di noi deriva anche da molto altro: dal loro cuore e dalle riflessioni sulla nostra qualità di vita che ci indicono a fare.

Il cavallo, la sua fisicità e il suo cuore

Riflessi metallici sul mantello che ricordano l’oro, la luce rimbalza sul manto. Gli occhi sono scuri e liquorosi, parlano nel silenzio della stalla. La criniera è falsamente scarmigliata perché in realtà segue il vento, la sua sontuosa andatura e le sue emozioni. Sprigiona una luce tutta sua che regala a questo animale, il cavallo, un’aurea eterea e al tempo stessa terrena. Sembra un animale quasi mitologico.

“È impossibile sprecare un'ora di vita se si è in sella”, scriveva Winston Churchill, anche lui amante dei cavalli.

Cosa affascina l’uomo quando vede un branco di cavalli bradi? felicemente vagabondi? l’idea di libertà, lo splendore dei corpi scattanti, il fascino delle criniere al vento? In effetti, gli uomini, da secoli, hanno trovato nei cavalli fedeli compagni di avventura per molte circostanze della vita. Dal lavoro nei campi alla guerra, dal tiro delle carrozze alle manifestazioni agonistiche, ma la motivazione inconscia è un’altra: i sogni di libertà che i cavalli comunicano. Osservare un cavallo nella sua maestosità, libero tra i prati o che corre elegantemente su una spiaggia, incanta e seduce. Viene voglia di essere con lui, di essere lui. Libero e fiero.

Quando incontriamo un cavallo, il nostro sguardo è rivolto a lui e le riflessioni più intime sono rivolte a noi: a quello che ci manca, a quello che il cavallo evoca e ricorda, alla passione, alla libertà.

Ci hanno sempre fatto credere che l'istinto va domato, educato, finanche represso, quando serve. Negli anni e con gli inciampi della vita, abbiamo capito che l’istinto andrebbe ascoltato e anche seguito, soprattutto quando si parla di sogni e d’amore.

La parte più selvaggia che abita in ognuno di noi e che scalpita per essere ascoltata - talvolta lo fa anche con i sintomi psico-somatici - , viene fuori osservando questi animali così eleganti e nobili. Il rapporto con il cavallo ci ricorda il bisogno di libertà che dimora in ogni essere umano di tutte le età.

