Un tatuaggio è per sempre. Bea, il suo intervento al cuore e le zampe-amuleto del cane Mafalda

Questa è la storia di Bea, una ragazzina in lista d’attesa, di un cuore che non arriva, di Mafalda, la sua fedele compagna di vita a quattro zampe e di un tatuaggio-amuleto.

Una vita in lista d’attesa

Bea, nome di fantasia, è una ragazzina in lista d’attesa. È nata con un cuore che fa i capricci. Tutta la sua vita, insieme a quella della sua famiglia, è stata costellata di ansie, controlli, attese e speranze disilluse, per ricominciare ogni volta daccapo.

Bea è nata con una cardiopatia congenita e sin dalla nascita ha vissuto nell’attesa. Nell’attesa di una telefonata, di una email, di un donatore, di un cuore nuovo.

È sempre stata una bambina molto matura - la madre diceva che era nata grande - e, nonostante il desiderio cocente di avere un cuore in dono per poter fare sport, viaggiare da sola, esplorare il mondo e tanto altro, le sembrava macabro aspettare la morte di una persona per poter cambiare vita.

Durante i frequenti colloqui con gli psicologi diceva sempre che il cuore di qualcun altro lei non lo avrebbe mai voluto e che la sua vita in lista d’attesa le stava davvero stretta. Aveva bisogno di libertà, anche a costo di star male.

La famiglia, nella speranza che Bea maturasse e cambiasse idea, aspettava in dono un cuore che potesse battere un po’ meglio di quello della loro piccola.

I pochi donatori incontrati sul loro cammino, però, non erano mai stati compatibili.

La vita di Bea si svolgeva in maniera sin troppo regolare per una bambina. Andava a scuola sempre accompagnata dalla madre, rincasava sempre con la scorta - come amava chiamarla lei borbottando - pranzava, faceva i compiti e guardava la televisione. Aveva pochi amici, non faceva sport e i genitori non le consentivano di uscire a piedi nemmeno nei dintorni di casa perché avevano sempre una gran paura che potesse star male.

L’unica sua vera amica è sempre stata Mafalda, la sua cagnolina. Una goffa e panciuta Basset hound.

Mafalda

Mafalda aveva le zampe corte che la rendevano buffa e dinoccolata. Il manto a chiazze sparse e regolari, con una a forma di cuore sopra il collo.

Le sue lunghe orecchie, il suo vero punto di forza nonché tratto distintivo della sua razza, le addolcivano ulteriormente il viso e le conferivano un’espressione molto rilassata e unica. Mafalda era molto pigra, amava il cibo, le passeggiate olfattive, il sole e il sonno, e la sua unica grande amica: Bea. Amava guardarla con sguardo sognante, in totale adorazione, e quando cambiava stanza per studiare o guardare la televisione era sua abitudine vincere la pigrizia, abbandonare il cuscino e seguirla in ogni dove, anche in bagno.

La loro vita è sempre proseguita in totale simbiosi: un passo Bea, cinque dinoccolati e con le zampe corte Mafalda.

La madre di Bea è sempre stata molto apprensiva, un po’ mamma chioccia, un po’ mamma di una bambina ammalata di cuore (ho iniziato a seguire la signora per degli attacchi di panico che le avevano reso la vita impossibile). Ogni nuova richiesta della figlia diventava una forma di dissidio familiare nonché di contrattazione efferata. Bea si chiudeva in camera con Mafalda e la mia paziente tornava ad avere gli attacchi di panico.

La telefonata, il tatuaggio-amuleto

Era giugno e quella tanto attesa telefonata era finalmente arrivata. In Sicilia, giugno è un mese molto caldo, dai colori abbaglianti intrisi di luce e di speranza. L’intervento sembrava essere finalmente alle porte e il cuore di tutti aveva iniziato a battere all’impazzata.

Bea non aveva nessuna intenzione di subire il trapianto e malgrado le suppliche dei genitori e le frequenti sedute da una mia collega psicologa, Bea si mostrava recalcitrante e poco incline all’ascolto.

Nonostante il clima di tensione familiare, Bea chiese alla madre di fare un tatuaggio. Voleva farlo subito, con impellenza, e non aveva nessuna intenzione di rinunciare al suo progetto. Il tatuaggio sarebbe stata la condizione sine qua non per accettare l’intervento che l’avrebbe riconsegnata alla vita.

La madre ha duellato come si fa con una figlia adolescente ribelle. Le ha detto che un tatuaggio sarebbe stato per sempre. Che prima o poi se ne sarebbe pentita. Che in questo momento drammatico e felice, un tatuaggio avrebbe potuto portarle delle infezioni, qualche complicanza, altro. Che era fragile come una farfalla e che non sarebbe stato prudente fare niente che potesse mettere a repentaglio la sua salute e il suo intervento. Ma Bea, testarda e guerriera, le ha spiegato quali fossero le sue motivazioni. Quelle che abitavano in fondo al suo cuore.

Durante gli anni di malattia, di reclusione e di solitudine, l’unica sua grande amica era stata la sua cagnolina Mafalda, senza le sue zampe addosso non si sarebbe mai sentita al sicuro.

Durante gli anni più bui e le lunghe giornate chiusa in cameretta, le zampe di Mafalda su di lei erano gli unici contatti di pelle che le erano consentiti. Era il suo tutto.

Adesso le sue zampette tatuate su di lei sarebbero diventate il suo amuleto, il suo portafortuna da indossare per sempre per affrontare questo nuovo percorso di vita.

Ringrazio la mamma di Bea per avermi autorizzata a raccontare questa storia.

***

* Valeria Randone è psicologa, specialista in sessuologia clinica, a Catania e Milano (www.valeriarandone.it) e autrice del libro “L’aggiustatrice di cuori – Le parole che riparano”. La sua grande passione per i cani l’ha portata a scrivere anche per LaZampa

***

Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui)



Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa, iscriviti alla newsletter settimanale e gratuita (clicca qui)

La mula Paolina e la sua seconda vita di Valeria Randone 18 Ottobre 2022 di Valeria Randone

Il cane Prezzemolo, il portiere, l’Rsa e la sua anziana amica umana di Valeria Randone 11 Ottobre 2022 di Valeria Randone

"Se mi lasci mi porto via il cane". La storia di Mia, Chihuahua conteso fra fidanzati Valeria Randone 04 Ottobre 2022 Valeria Randone

Tra il dire e il fare c’è di mezzo Briciola, quando la gelosia del cane diventa un segnale per la coppia in crisi Valeria Randone* 27 Settembre 2022 Valeria Randone*

Il bambino muto, la sindrome di Asperger e il suo cane Fiuto Valeria Randone* 20 Settembre 2022 Valeria Randone*

Il cane Fuffi che ulula all’assenza Valeria Randone* 13 Settembre 2022 Valeria Randone*

Il cane Fuffi che ulula all’assenza Valeria Randone* 13 Settembre 2022 Valeria Randone*