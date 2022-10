La mula Paolina e la sua seconda vita

Si chiama Paolina. È una mula. È siciliana d’adozione. Paolina è nata in Spagna, in una terra bagnata dal mare e baciata dal sole.

Per misteriosi motivi è poi giunta in Sicilia e dopo vari pellegrinaggi da est a ovest dell’isola si è stabilita ad Avola, finalmente in compagnia di altri cavalli e muli.

Paolina ha occhi grandi, profondi e dolcissimi con una nota di sobrietà - non fa l’occhiolino alla prima persona che passa, ma ha bisogno di tempo per diventare intima - e ciglia lunghe che muove con gentilezza quando desidera comunicare uno stato d’animo.

Le sue orecchie sono grandi e alte, ben dritte, posizionate al centro della testa che orienta come delle parabole in funzione di quello che percepisce e di quello che vuole comunicare. Ha la rusticità dell'asino e la forza del cavallo, il tutto miscelato insieme con la magia che solo gli animali sanno trasmettere.

Il suo pelo folto è lucidissimo, color castagne dell’Etna, con delle sfumature rossicce che ricordano delle meches.

La sua coda è lunghissima e folta, il pelo è liscio, color nocciola, con delle sfumature cangianti in funzione della lunghezza.

Paolina, quando si trovava ad Avola, aveva l’abitudine di starsene in disparte. Vagava solitaria, amava il fieno e le passeggiate al sole cocente della Sicilia. Non ha mai temuto la fatica e il duro lavoro, ma ha sempre preferito starsene da sola, senza avere tanti contatti con gli altri esseri umani o con i suoi simili.

Non si sa molto della sua vita spagnola e delle motivazioni o cause che l’hanno fatta approdare in Sicilia, ma il suo manto parla per e di lei.

In maniera quasi simmetrica, a destra e a sinistra del garrese, ha due bruciature che non fanno presagire nulla di buono.

La sua timidezza è rinforzata da note di paura che Paolina manifesta quando vede ondeggiare dei bastoni o delle racchette da trekking. Diventa particolarmente timorosa e indietreggia, ma mai aggressiva.

Sembra proprio non conoscere questo stato d’animo tanto caro a noi umani. Ha un temperamento mite e riflessivo; quando le si presenta un imprevisto, una pietra, un dosso o un viale impervio, si ferma, osserva, riflette e poi agisce.

Come spesso accade anche tra gli umani, i muli hanno le caratteristiche migliori di entrambi i genitori: mamma cavalla e papà asino. E anche Paolina, osservandola, ci racconta molto di sé. Sopporta bene il clima rigido e anche il nostro caldo siciliano che ricorda quello del papà asino africano. Ha un temperamento calmo e riflessivo come quello dell’asino e l’allegria mista all’energia della mamma cavalla.

Due anni addietro Paolina è stata acquistata da un veterinario e dalla sua famiglia, e si è stata trasferita a Catania.

Adesso è diventata la mascotte di un maneggio, è l’amica speciale di tutti i bambini, nonché svolge in maniera impeccabile il ruolo di nave scuola per chi desidera avvicinarsi al mondo equestre.

Adesso Paolina vive felice in un maneggio che si trova a Nicolosi, alle pendici dell’Etna, insieme ad altri cavalli, tanti bambini e alla sua nuova famiglia di umani.

I muli sono animami longevi, vivono sino a trentacinque, quarant’anni, e sembra proprio che la sua seconda vita siciliana le abbia fatto dimenticare la sua prima vita spagnola.

* Valeria Randone è psicologa, specialista in sessuologia clinica, a Catania e Milano (www.valeriarandone.it) e autrice del libro “L’aggiustatrice di cuori – Le parole che riparano”. La sua grande passione per i cani l’ha portata a scrivere anche per LaZampa

