Mufloni del Giglio, la denuncia delle associazioni: "I cacciatori sono sull'isola"

«Riprende la guerra delle istituzioni contro l'ultimo gruppo di mufloni rimasto all'isola del Giglio (Gr). A due settimane dal via libera alle uccisioni da parte della Regione Toscana (delibera 813 del 2022) nell'area dell'isola non rientrante nel Parco dell'Arcipelago toscano, ieri i cacciatori sono arrivati sull'isola per concludere lo sterminio».

Le associazioni, tra le quali Vita da cani, il comitato dei cittadini Save Giglio e la Rete dei Santuari di animali liberi, si legge in una nota, invitano cittadini e volontari «ad accorrere al Giglio, dal 1° ottobre presidiata da gruppi di attivisti impegnati in attività di documentazione e monitoraggio a tutela della vita degli ultimi 37 animali».

Una popolazione presente da oltre settantanni sull'isola e recentemente dichiarata rara e preziosa da uno studio scientifico pubblicato sulla rivista "Diversity".

«Dopo gli abbattimenti e alcuni trasferimenti, vogliamo impedire l'ultimo atto di violenza per l'eradicazione di questi animali - dichiara la presidente di Vitadacani Sara d'Angelo - . Chiediamo l'interruzione immediata delle uccisioni e invitiamo tutti ad andare sull'isola per unirsi agli attivisti già presenti e a scrivere una mail di protesta alle istituzioni, che hanno legittimato lo sterminio dei pochi mufloni rimasti, tra i quali ci sono anche femmine gravide e cuccioli».

