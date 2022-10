I cani sognano? E che cosa?

Proprio come gli esseri umani, i cani sognano eventi legati alle loro esperienze quotidiane. C’è chi arriccia il naso, muove le zampe e pure chi abbaia nel sonno. E anche se non possono sdraiarsi sul divanetto di un terapista per descrivere quello che hanno sognato, è la scienza a dircelo.

Volti famigliari e profumi

A svelare quello che sognano i cani è stata l’Harvard Medical School, che ha condotto uno studio sul sonno dei migliori amici dell’uomo. «Dal momento che i cani sono in genere estremamente attaccati ai loro proprietari umani, è molto probabile che il cane sogni il loro volto, il loro odore e le caratteristiche piacevoli o fastidiose delle persone con cui vive e conosce meglio», ha dichiarato il dottor Deirdre Barrett, psicologo clinico ed evolutivo che ha condotto la ricerca. «Nel cervello umano c’è un meccanismo che mantiene i muscoli attivi e in grado di muoversi anche mentre dormiamo. E la stessa cosa vale anche per i cani, che condividono con l’uomo la fase Rem». I ricercatori confermano che anche i gatti sperimentano la stessa cosa, ma per la loro indole sono più propensi a far emergere nei sogni il loro istinto per la caccia, represso durante le giornate trascorse in casa.

Fase Rem canina

Durante il sonno, il cervello degli esseri umani e dei cani funziona in modo simile e mostra gli stessi schemi di onde cerebrali. Appena si addormenta in cane sperimenta un sonno a onde lente e il suo corpo non è completamente rilassato, quindi non si muove. Solo successivamente si verifica una fase più profonda, la Rem, in cui la mente è più attiva, gli occhi sfrecciano rapidamente sotto le palpebre e i cani possono gemere, respirare rapidamente e muovere le zampe.

Una questione di stazza

La lunghezza dei sogni del tuo cane può dipendere dalle sue dimensioni. I cani di piccola taglia sognano più spesso mentre nei cani di grossa taglia durano più a lungo. Un barboncino boy può fare un micro-sogno diverso ogni 10 minuti, mentre un Labrador Retriever ne farà uno solo uno ogni 90 minuti, della durata di circa 10. Anche i cuccioli sognano più dei cani adulti, questo probabilmente perché hanno molte informazioni da elaborare e immagazzinare, così come i quattrozampe più attivi mostrano una maggiore predisposizione onirica.

E se fanno un incubo?

Anche se non c’è modo di sapere con certezza cosa sognano i cani, alcuni piccoli studi e resoconti aneddotici ci forniscono indizi. Le palpebre o le zampe contratte sono normali mentre gemiti, piagnucolii, respiro veloce, mascella tesa e zampe sudate possono indicare un brutto sogno o che stanno provando delle emozioni negative. Ma non dovresti mai svegliarli anche se sembrano angosciati, perché potrebbero reagire in modo aggressivo a causa del disorientamento o della paura. Gli incubi non sono generalmente motivo di preoccupazione per i proprietari, ma potrebbero essere indice di qualche malessere, infelicità o disturbo del sonno. Quindi, se accadono frequentemente, potrebbe essere necessario consultare un veterinario.

