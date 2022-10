Il gatto Mir abbandonato perché ipovedente cerca qualcuno che sappia superare le apparenze

Guardando Mir è difficile da dire che nasconda una disabilità. Questa gatta di una tenerezza e bellezza unica è ipovedente, e a causa di questo disturbo alla vista cammina ciondolando, con la testolina storta.

La perdita della vista in un gatto può essere improvvisa, ma la maggior parte delle volte è un processo graduale, di cui non ci si accorge fino a quando è troppo tardi. Questo perchè i gatti hanno dei sensi talmente affinati che anche senza vista possono fare tutto quello che ci si aspetta da loro. E questo è successo anche a questa gatta, abbandonata per le strade di Isernia quando il suo problema è venuto a galla.

I suoi occhioni azzurri vedono molto poco e questo deficit in mezzo alla strada gli sarebbe costato la vita se non fosse stata accolta nel gattile comunale, dove è stata visitata, vaccinata e sterilizzata. «Stare in strada nelle sue condizioni sarebbe equivalso a condannarla a morte», scrivono dall'Enpa, che da marzo sta «facendo appelli per cercarle una casetta e un umano che si innamori di lei e la protegga per la vita, ma senza successo».

Per la sua condizione, «in gattile non poteva proprio più stare e, per non farla reimmettere sul territorio, da settembre è ospite temporanea di una volontaria, ma cerchiamo urgentemente per lei una casa, ovviamente senza scale». Mir è tenerissima, abituata agli altri gatti, completamente autonoma per i bisogni fisiologici, per mangiare e per bere: «Cammina e si muove solo un po' stortignaccola».

«Dal Molise la portiamo anche noi dove c'è una famiglia pronta ad accoglierla». Per darle questa opportunità, si può scrivere un messaggio al 348/9264039 oppure all'indirizzo mail isernia@enpa.org.

