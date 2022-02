Pioggia di fuoco, obiettivo Kiev

«Ci hanno lasciato soli a combattere l’armata russa». E’ notte fonda a Kiev quando in un video postato sul sito della presidenza, Volodymir Zelensky chiama i suoi a raccolta per difendere l’Ucraina perché «tutti gli altri hanno paura». «Chi è pronto a combattere? Non vedo nessuno», dice il leader mentre parla di «sabotatori» ormai entrati nella capitale e li sfida: «Io resto qui». E’ l’epilogo del giorno più lungo della storia dell’Ucrina iniziato al mattino poco prima delle 5 quando sui telefonini dei soldati ucraini è comparso un messaggio che annunciava l’imminente attacco delle forze armate di Mosca: “preparatevi”. Lo sguardo chino sullo schermo dei militari, che prendevano posizione all’interno delle trincee, quelle stesse trincee gelide tratto distintivo della Prima guerra mondiale, è stata l’ultima immagine di pace prima dell’inferno russo. Poco dopo, il boato dell’artiglieria pesante ha squarciato la quiete plumbea delle linee di contatto, accompagnato da lanci di missili e incursioni dei caccia che hanno allargato, in poche ore, la linea di scontro su quattro direttrici, con l’obiettivo di preparare il terreno all’avanzata delle truppe di terra verso Kiev. Ci sono volute meno di dodici ore prima che le forze russe prendessero il controllo dell'aeroporto militare di Boryspil nei pressi della capitale. Le truppe aviotrasportate sono state filmate a terra mentre pattugliavano il perimetro dello scalo, sullo sfondo di colonne di fumo generato dalle esplosioni degli scambi di fuoco. Mentre i rotori degli elicotteri russi che sorvolavano la periferia della capitale cadenzavano gli ultimi scampoli di luce diurna, come tamburi di guerra. Nel frattempo, il ministero della Difesa russo affermava di aver "neutralizzato" le basi aeree e le difese aeree dell'Ucraina, distruggendo 74 strutture militari a terra, inclusi 11 aeroporti, tre postazioni di comando e 18 stazioni radar per sistemi missilistici antiaerei. Secondo le autorità ucraine la Russia avrebbe effettuato 203 attacchi e con combattimenti estesi in quasi tutto il territorio. L'invasione ha causato 137 vittime – ha riferito Zelensky in serata - tra gli altri 18 persone uccise in un attacco missilistico nella regione meridionale di Odessa, sei persone uccise nella città di Brovary, vicino a Kiev, quattro persone uccise e dieci ferite in seguito a un colpo di artiglieria che ha colpito un ospedale nella città di Vuhledar a Donetsk. A Chernobyl ci sono degli ostaggi.

Questa, in sintesi, è la ricostruzione degli eventi avvenuta sulla base delle testimonianze dirette della popolazione civile, dei dispacci militari e dai racconti dei reporter sul campo che vanno a supplire alla modesta documentazione video che, nell’epoca della guerra in diretta, rappresenta un’anomalia di questo conflitto. L'attacco di giovedì è stato preceduto da massicce e continue incursioni informatiche che hanno preso di mira i ministeri e le banche ucraine, è la guerra ibrida combattuta sulla quinta dimensione bellica con l’obiettivo di seminare confusione e panico. Al contempo Putin ha messo a punto un dispositivo militare di 190 mila soldati a ridosso dei confini dell'Ucraina mentre i leader europei facevano la spola tra Kiev e Mosca, alla ricerca di una soluzione diplomatica.

L’offensiva si è svolta su quattro direttrici dopo che Mosca ha neutralizzato diverse infrastrutture militari strategiche e messo in scacco alcune unità delle guardie di frontiera. Poi i veicoli militari russi hanno attraversato il confine vicino a Kharkiv a est, la seconda città con 1,4 milioni di persone. Le sirene dei raid aerei hanno suonato sulla capitale e i residenti si sono rifugiati nella metropolitana della città, scene che non si vedevano dal 1941. Sempre da est i russi sono entrati da Luhansk, sfondando in alcuni tratti la linea di contatto del Donbass, dove i soldati ucraini resistono ancora asserragliati nelle trincee. E ancora da Mariupol, dove i razzi hanno illuminato a giorno il Mar d’Azov. Una seconda direttrice è quella sud con incursioni dalla Crimea annessa alla Russia nel 2014, mentre le forze russe sono anche sbarcate via mare nella principale città portuale di Odessa sul Mar Nero. La terza direttrice è quella nord, dalla Bielorussia dove il presidente Alexander Lukashenko si è messo a disposizione dell’alleato Vladimir Putin che ha preso di mira la città di Lutsk. La quarta e ultima direttrice è quella ovest dove batterie missilistiche hanno preso di mira la città occidentale di Ivano-Frankivsk. Al termine della giornata i russi già si avevano preso possesso di porzioni di quasi tutte le grandi città, prendendo il controllo dei quartier generali militari a Dnipro, Kharkiv e Mariupol. Mentre a Kiev iniziava l’assedio, l’area di Chernobyl, quella della vecchia centrale nucleare teatro della tragedia del 1986, finiva sotto il controllo delle truppe del Cremlino. Secondo alcuni analisti militari un quinto fronte potrebbe aprirsi dalla Moldova, in particolare dallo stato autonomo della Transnistria, dove è di stanza un contingente russo. Quali siano le reali intenzioni di Putin non è dato saperlo, anche sembra chiaro che l’obiettivo primario è concludere in tempi rapidi la campagna militare. Non è chiaro però cosa ciò voglia dire per il leader del Cremlino. Putin ad est potrebbe evitare lo sfondamento privilegiando invece un ampliamento della striscia autonoma (quella di Donetsk e Lugansk per capirci) a sud, verso Mariupol, e a nord verso Kharkiv, al fine di siglare quella parte di confine creando una sorta di mezzaluna autonoma sotto il controllo di Mosca. Secondo gli Stati Uniti, tuttavia, il vero obiettivo dei russi è decapitare Kiev, ovvero destituire Volodymyr Zelensky e sostituirlo con un governo manovrabile a distanza dal Cremlino, creando di fatto un nuovo partner sul confine polacco e aumentare le pressioni sul fianco orientale della Nato. Il punto è capire come sarà raggiunto questo obiettivo, perché entrare a Kiev potrebbe voler dire infilarsi in una grande trincea dove combattere una battaglia strada per strada, casa per casa, con un tributo di vite umane elevato per entrambi. Alle forze regolari ucraine asserragliate nella città si devono aggiungere anche le formazioni paramilitari, in particolare quelle ultranazionaliste come il battaglione Azov, a cui starebbero arrivando nuove adesioni, tra cui - spiegano fonti sul posto - anche quelle di un manipolo di volontari italiani. Si tratta di elementi pronti al sacrificio estremo pur di respingere l’assalto del nemico russo, che si vedrebbe così trascinato in una guerra di posizione come quella, appunto, del Primo conflitto mondiale. Impedendo di centrare l’obiettivo della guerra lampo pensato da Putin per chiudere i conti con l’Ucraina.