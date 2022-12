diHa sfregiato l’ex convivente, procurandole profondi tagli al viso con una lametta da barba. Subito dopo è scappato, riuscendo a far perdere le sue tracce per quasi due giorni. La fuga di Cristian Grison, un pregiudicato triestino di 30 anni, è terminata l’altra sera in piazza Libertà. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri poco lontano dalla stazione centrale e, successivamente, trasferito al Coroneo. Oltre che di lesioni ai danni della ragazza, Grison è accusato di evasione: stava infatti scontando una pena agli arresti domicialiari. Martedì scorso, quindi, Grison non avrebbe potuto allontanarsi dal suo alloggio di via Pergolesi 10, a Borgo San Sergio. Invece, incurante delle conseguenze che il gesto avrebbe avuto, è uscito e ha raggiunto la vicina via Corelli dove abita l’ex fidanzata, T.P. un’operaia di 22 anni, incensurata.Tra i due è nata una discussione accesa, degenerata poi in un’assurda aggressione. Forse Grison ha tentato di riallacciare i rapporti, magari ha anche cercato di convincere la giovane a tornare a vivere assieme a lui. Richieste a cui, probabilmente, si è sentito rispondere con un netto rifiuto. Di fronte all’atteggiamento di chiusura della ragazza, l’uomo ha perso letteralmente la testa. Si è scagliato contro la 22enne «armato» di rasoio da barba, recuperato forse nel bagno dell’abitazione di via Corelli. Poi l’ha colpita più volte, procurandole dei tagli tutt’altro che superficiali all’altezza delle guance.Quando il personale del 118 è intervenuto per prestare i soccorsi, ha trovato T.P. con il volto sfregiato e ricoperto di sangue. La prognosi è di 15 giorni. Al momento dell’arrivo dei sanitari, seguito poco dopo da quello dei carabinieri della stazione di Borgo San Sergio, Cristian Grison non era più nell’appartamento di via Corelli. Il trentenne non aveva fatto rientro nemmeno nel suo alloggio di via Pergolesi. Sono scattate così le ricerche che hanno coinvolto, oltre ai militari di Borgo San Sergio, anche i colleghi del Nucelo radiomobile di via dell’Istria. Proprio questi ultimi sono riusciti a rintracciare il pregiudicato dopo quasi due giorni di latitanza.Grison è stato fermato mercoledì pomeriggio, attorno alle 19, nella zona di piazza Libertà. Forse l’uomo si trovava lì con l’idea di unirsi ai gruppetti di sbandati e senza tetto che frequentano abitualmente l’area attorno alla stazione, e ottenere da loro una qualche forma di aiuto. Il 30enne comunque, sottolineano i carabinieri, non avrebbe potuto restare latitante a lungo senza commettere qualche passo falso, visto che è senza lavoro e da tempo vive di espedienti. L’uomo è stato bloccato e portato al Coroneo. Le lesioni procurate all’ex convivente, da sole, non avrebbero giustificato l’arresto. Il provvedimento è scattato però alla luce dell’evasione e del mancato rispetto dei domiciliari. Cristian Grison, del resto, non è nuovo, a colpi di testa e episodi eclatanti.Qualche anno fa era stato protagonista di un inseguimento in stile telefilm poliziesco, avvenuto in centro, sotto gli occhi increduli di decine di passanti. Il pregiudicato era stato notato da alcuni poliziotti in borghese mentre cedeva bustine di droga ad altri due giovani in piazza San Giovanni. Alla vista degli agenti, l’uomo aveva iniziatp a correre come un fulmine verso via Imbriani. Solo l’arrivo a sirene spiegate di una Volante, sbucata da via Mazzini, era riuscito a bloccare il giovane. In quell’occasione Grison era stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti: addosso, nascoste in un pacchetto di sigarette infilato negli slip, aveva quattro dosi già confezionate di eroina.A distanza di qualche mese da quell’arresto, era finito di nuovo in manette con l’accusa di rapina impropria. Aveva infatti tentato di rubare un paio di scarpe dal negozio Oviesse di via Battisti, spintondando poi il commesso che tentava di bloccarlo. A vuoto era andato anche un altro tentativo di furto nella pizzeria Vulcania di via Fabio Severo. Grison, dopo aver cenato, aveva raggiunto il bagno e tentato di scardinarne la finestra per poter poi rientrare dopo la chiusura e rubare l’incasso. Un trucchetto che però non aveva dato gli esiti sperati. Insospettito dalla lunga assenza del cliente, infatti, il titolare della trattoria era andato a controllare il bagno, scoprendo così il piano dell’aspirante ladro e dando l’allarme al 113.Intervenuti sul posto, i ladri avevano scoperto Grison nascosto nel cortile sul quale affaccia la toilette. Il giovane, visibilmente ubriaco, prima di essere arrestato aveva aggredito gli agenti con calci e pugni, ferendo anche un ispettore.