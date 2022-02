Putin: smilitarizzare l'Ucraina, è una minaccia strategica. La Nato: in allerta 100 jet e 120 navi. L’Ue sanziona 351 deputati della Duma e 27 altri soggetti

Precipita drammaticamente la crisi in Ucraina. Con una mossa a sorpresa, ieri il presidente russo Vladimir Putin ha dapprima annunciato il riconoscimento dell'indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, per poi ordinare l'invio di truppe nella regione del Donbass con lo scopo, è la versione del Cremlino, di «assicurare la pace». Intanto proprio da Donetsk arrivano notizie di «forti esplosioni», almeno sei, testimoniate da cronisti dell’agenzia Reuters. Secondo fonti locali si tratta di bombardamenti sulla «linea di contatto» tra i separatisti e le forze di Kiev.

«Non abbiamo paura della Russia», la replica del presidente ucraino, Volodimyr Zelensky, che in un discorso alla nazione ha ribadito che gli ucraini non cederanno «un solo pezzo» del Paese. Zelensky ha affermato che non prenderà in considerazione le richieste delle autoproclamate repubbliche separatiste di ritirare le truppe ucraine dai distretti del Donbass. Gli Usa, intanto, hanno spostato per la notte i propri diplomatici in Polonia per motivi di sicurezza.

Kiev chiede il ritiro immediato di Mosca

Kiev chiede a Mosca di rinunciare al riconoscimento delle Repubbliche autoproclamate del Donbass. «Chiediamo alla Russia di cancellare la decisione sul riconoscimento e di tornare al tavolo negoziale», ha affermato l'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite, Sergiy Kyslytsya, durante la riunione di emergenza dell'esecutivo Onu. «Condanniamo l'ordine di dispiegamento di truppe addizionali nei territori dell'Ucraina. Chiediamo un ritiro immediato, completo e verificabile delle truppe di occupazione. Siamo impegnati per la strada diplomatica ma siamo sulla nostra terra, non abbiamo paura di niente e di nessuno. Non daremo via niente a nessuno».

La Russia intanto si dice aperta alla diplomazia «ma non permetterà un nuovo bagno di sangue nel Donbass». Lo ha detto l'ambasciatore russo Vassily Nebenzia all'Onu, parlando al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nebezia ha esortato gli Stati Uniti e le altre nazioni occidentali a «non peggiorare la situazione». Al tempo stesso, la Russia non chiude la porta del dialogo con gli Usa come ha ribadito la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Il sottosegretario generale delle Nazioni Unite, Rosemary DiCarlo, ha aperto la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite avvertendo che «il rischio di un grande conflitto è reale e deve essere prevenuto a tutti i costi». Putin ha chiesto e ottenuto dal Senato russo l'autorizzazione all'invio di forze militari all'estero, a sostegno dei separatisti. «La soluzione migliore sarebbe che l'Ucraina rinunciasse spontaneamente all'ambizione di aderire alla Nato» ha poi detto. «La possibilità che l'Ucraina abbia armi tattiche nucleari costituisce una minaccia strategica per la Russia». Mosca «vuole la smilitarizzazione dell'Ucraina».

«Abbiamo oltre cento jet ad allerta alta e ci sono oltre 120 navi in mare, dall'Alto Nord al Mediterraneo» fa sapere la Nato. «Continueremo a fare tutto ciò che è necessario per proteggere gli alleati dalle aggressioni».

«E' il momento più pericoloso per la sicurezza europea da generazioni», dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa. «Noi vogliamo cercare di capire come fare per evitare il pericolo vedendo che dentro e attorno all'Ucraina le forze ci sono. La Russia sta facendo esattamente ciò che avevamo previsto: ci sono tutte le indicazioni» di un attacco su larga scala da parte di Mosca, sottolinea.

Le sanzioni

In serata arrivano le sanzioni Ue: colpiranno 351 deputati della Duma che hanno votato l’indipendenza e 27 altri soggetti. L'Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue, Josep Borrell spiega: «Colpiremo 27 individui ed entitaà che hanno ruolo nel minare o minacciare l'integrità territoriale, la sovranità dell'Ucraina e la sua indipendenza. Queste persone ed entità sono suddivise nelle seguenti aree: i responsabili di minacciare l'Ucraina, le entità che sostengono finanziariamente o materialmente; chi nel settore della Difesa sta giocando un ruolo nelle azioni di destabilizzazione e coloro che sono impegnati in questa guerra di disinformazione» ha spiegato il capo della diplomazia Ue. «E le banche che stanno finanziando i decisori russi in questi territori. Colpiamo inoltre i rapporti commerciali con i territori dei separatisti, esattamente come facemmo con la Crimea. Per assicurarci che i responsabili sentano realmente le conseguenze economiche delle loro azioni». «Infine, colpiamo l'abilità del Governo e lo Stato russi di accedere al mercato di capitali e servizi finanziari, limitando il finanziamento delle loro politiche, limitando l'accesso al loro debito sovrano al nostro mercato finanziario»,

E nuove sanzioni alla Russia nelle prossime ore sono state annunciate anche dagli Usa. La Casa Bianca ha emesso un ordine esecutivo per vietare gli investimenti e il commercio degli Stati Uniti nelle regioni separatiste. Si tratta, secondo quanto riferito da un alto funzionario dell'amministrazione ai giornalisti in cambio dell'anonimato, di misure indipendenti rispetto a ciò che Washington ha preparato in caso di invasione russa. Alle 20 è atteso il discorso di Biden.

Anche l’Italia sceglie la strada delle sanzioni: «Quello che è avvenuto ieri con il riconoscimento da parte della Russia delle due regioni separatiste del Donbass è inaccettabile e l'Italia è assolutamente convinta nel procedere sulla strada delle sanzioni». Il governo italiano inoltre, «sta costruendo un percorso per erogare aiuti finanziari all'Ucraina che in questo momento è in evidente difficoltà» ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Domani alle 12 l’informativa del nostro ministro degli Esteri Di Maio al Senato e alle 16 alla Camera. La prossima settimana è previsto anche l’intervento di Mario Draghi alla Camera.

La Germania sospende intanto l'autorizzazione del gasdotto Nord Stream 2 destinato a portare il gas russo in Germania senza attraversare i Paesi baltici, Bielorussia e Ucraina. «Alla luce delle ultime azioni della Russia la certificazione per l'avvio della pipeline Nord Stream 2 non potrà essere data», ha detto a Berlino Olaf Scholz, aggiungendo che verranno discusse con gli altri alleati, anche gli Stati Uniti, le sanzioni: «Per quanto riguarda la situazione attuale, per Nord Stream 2 ho chiesto al ministero per l'Energia di avviare le procedure perché non venga emessa la certificazione per l'avviamento della pipeline». Rispondendo poi ad una domanda in merito, il cancelliere tedesco ha sottolineato che la Germania «ha deciso di ridurre la propria dipendenza dal gas» come fonte energetica.

La tensione è altissima. Due soldati ucraini sono stati uccisi nella notte e altri 12 sono rimasti feriti da colpi di mortaio, si legge nel rapporto di questa mattina delle Forze congiunte ucraine diffuso dal ministero della Difesa. Ucciso anche un miliziano separatista di Luhansk in un bombardamento ucraino sul villaggio di Zhelobok. Sono 84 le violazioni segnalate da Kiev del cessate fuoco nelle ultime 24 ore compiute dalle forze filo-russe. In 64 violazioni sono state usate armi proibite dagli Accordi di Minsk.

La reazione di Boris Johnson

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che il Regno Unito varerà un pesante pacchetto di sanzioni contro la Russia, dopo il riconoscimento delle repubbliche separatiste del Donbass da parte di Mosca. Le sanzioni prenderanno di mira «gli interessi economici russi il più duramente possibile», ha detto Johnson, citato da Sky News, parlando al termine della riunione di emergenza del Cobra. E quindi ha deciso di sanzionare cinque banche russe e di congelare i conti correnti di alcuni oligarchi. Il premier si è ripromesso di valutare «ulteriori richieste di sostegno militare di tipo difensivo arrivate dall'Ucraina». Quindi ha annunciato che se sarà guerra «i nostri soldati sono pronti».

700mila profughi

Il ministero per la Gestione delle emergenze dell'autoproclamata repubblica separatista di Donetsk prevede di evacuare in Russia fino a 700mila persone, in caso di ulteriore peggioramento della situazione militare sul terreno. Lo riporta Interfax, ricordando che finora sono state evacuate da tutto il Donbass circa 90mila persone verso 11 regioni russe.

