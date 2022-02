Covid, da venerdì 11 via le mascherine all'aperto, e dal primo aprile si tolgono anche al chiuso. Si va verso lo stop al Green Pass

ROMA. Lo stop all'obbligo delle mascherine all'aperto anche in zona rossa è deciso, e dal primo aprile si possono abbassare anche al chiuso. L’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, è stata firmata: un altro altro passo verso il ritorno alla normalità. Ma attenzione: per il momento – fino a nuove disposizioni – andranno portate comunque con sé, e indossate negli assembramenti. Lo conferma il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Lo definisce «un segnale di fiducia per il Paese», e si spinge oltre: «Siamo all'inizio di una nuova fase, e con la solita gradualità si allenteranno le altre misure come le mascherine al chiuso e il Green Pass». Ma in Campania, il governatore De Luca stoppa gli entusiasmi e annuncia: «Non andiamo di fretta, nella nostra regione la terremo qualche settimana in più». Intanto, «dobbiamo completare le terze dosi perché proteggono di più dalla malattia grave».

Sono ancora 12 milioni le terze dosi da somministrare. Ormai inutili? «Farei attenzione a prendere a modello altri Paesi europei - risponde il sottosegretario -: i bilanci vanno fatti alla fine, quello è il momento di fare valutazioni. In una fase iniziale il Green Pass ha permesso le riaperture, è uno strumento che ci ha aiutato. Ha avuto anche la funzione di monitorare i contagi e incentivare le vaccinazioni».

Le disposizioni dell’ordinanza valgono per tutte le regioni d’Italia, di qualunque colore siano. Il ministero specifica che si applicano anche a quelle a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. L’obbligo di indossa la mascherina resta quindi al chiuso. Non devono indossarla i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo». Niente mascherina anche durante le attività sportive. Restano confermati, in ogni caso, gli obblighi anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, oltre alle linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

L'obbligo di girare sempre con la mascherina addosso (tranne nello sport) era in vigore da Natale: il decreto «Festività», varato il 24 dicembre ed entrato in vigore proprio il 25. Ora la curva dell'epidemia di Covid-19 sta scendendo per la quarta settimana consecutiva e il calo nell'ultima settimana è stato del 30%: «Un decremento simile si era visto soltanto dopo il lockdown del 2020», fa notare il fisico Giorgio Sestili, responsabile della pagina Facebook «Coronavirus - Dati e analisi scientifiche». La curva scende con la stessa rapidità con cui si era impennata sotto la spinta della variante Omicron, che «ha prodotto la più veloce salita mai registrata dall'inizio della pandemia, con un tasso di crescita settimanale fino al 150% registrato tra fine dicembre e i primi di gennaio». Quanto all'alto numero dei decessi, sempre secondo Sestili «non stupisce, in linea con quanto finora abbiamo osservato nelle altre ondate della pandemia».

Un elemento nuovo rispetto al 2020 è che la discesa non sta avvenendo a causa di chiusure e misure di contenimento: «I vaccini hanno una parte importante, ma probabilmente pesa anche il fatto che la variante Omicron è molto contagiosa: si stima che dai primi di dicembre a oggi i contagi in Italia siano stati 6 milioni, e il 10% della popolazione in 2 mesi è tantissimo e probabilmente è una sottostima, dal momento in cui molti casi sono asintomatici e i tamponi rapidi danno un 30% di falsi negativi». Secondo Sestili «i casi reali di infezione da Omicron potrebbero essere almeno il doppio». Di conseguenza, il 20% della popolazione è stato contagiato da Omicron ed è protetto dagli anticorpi e si somma alla percentuale dei vaccinati. Il motivo della discesa così veloce è una combinazione di questi fattori».