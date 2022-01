Truffa dei falsi positivi, bloccati punti tampone nelle farmacie. Test con la tessera sanitaria di altri

Controlli dei Nas per una serie di abusi nella diagnosi del Covid e irregolarità nella certificazione verde. Registrati dati finti per i Green Pass dei No Vax

ROMA. Il blitz è scattato a seguito delle numerosi segnalazioni di abusi nelle certificazioni anti-Covid, di normative violate e di tamponi effettuati al di fuori delle regole per inadeguatezza o per inganno. «Sono in corso controlli dei Nas in tutto il nord Italia su farmacie e punti tamponi, che sono tenuti a controllare l'identità delle persone che si sottopongono al test, essendo un trattamento sanitario che si conclude con un referto», afferma il comandante del gruppo tutela della salute dei carabinieri di Milano, Salvatore Pignatelli.