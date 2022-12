Aumento dei prezzi di sigarette e tabacco, quanto costeranno nel 2023?

In Italia ci sono 12,4 milioni di fumatori, il 24,2% della popolazione. Anche su di loro si abbatterà l’ultima stangata del governo che si prepara a battere cassa sulle sigarette e sul tabacco in generale. La manovra finanziaria prevede, infatti, un aumento delle accise sul tabacco a partire dal primo gennaio 2023. Il rincaro coinvolgerà sigari, sigarette, il tabacco trinciato e quello riscaldato.

L’aumento per ogni pacchetto di bionde varia tra i 15 e i 20 centesimi. L'intervento mirato sulle accise del tabacco e dei prodotti succedanei, ovvero quello riscaldato e le sigarette elettroniche, prevede un aumento graduale della componente specifica, oggi ancora la più bassa in Europa, accompagnato da un incremento dell’onere fiscale minimo, anche questo declinato su tre anni. Per i nuovi prodotti succedanei come il tabacco riscaldato prosegue l’aumento dell’accisa, già previsto dall’1 gennaio con la legge di bilancio 2022, e proseguirà per i prossimi tre anni.

La nuova tassazione non riguarderà solo i fumatori tradizionali, ma anche chi usa sigarette elettroniche a tabacco riscaldato, le cui ricariche aumenteranno in linea con gli altri prodotti. Inoltre, nel mirino del governo potrebbe finire anche la cannabis light, cioè quella con un valore di thc inferiore allo 0,5%. Per le sigarette elettroniche l’incremento viene fissato al 15% per i prodotti con nicotina e al 10% per quelli senza, sempre a partire dal prossimo 1 gennaio 2023.

L’obiettivo è di far entrare circa 138 milioni di euro nelle casse dello Stato, tramite la vendita di tabacco e sigarette. Per farlo, l’accisa su questi prodotti aumenterà del 40%, che equivale a 36 euro per mille sigarette, con un rincaro sul pacchetto da venti sigarette di circa 15-20 centesimi. L’imposta salirà ancora a 36,5 euro per mille sigarette, nel 2024, e a 37 euro nel 2025.