La denuncia su Facebook: “State attente, mia figlia è stata violentata”

Lei poco più che ventenne, lui sessantenne e conosciuto perché in rapporti di lavoro con il padre. L’ha avvicinata fuori da un bar, con una proposta gentile: «Ti accompagno a casa». Ma una volta salita in macchina, l’uomo l’ha portata fuori città. A salvarla, la prontezza di chiamare il padre e tirare fuori un temperino della borsa.

«Mia figlia è stata presa in trappola da un uomo, caricata in macchina e violentata per un'ora. State attenti». E' il post che una mamma di Voghera, Pavia, ha pubblicato su Facebook dopo quanto è accaduto a sua figlia, una ragazza di 25 anni, sposata e con due figli piccoli. Alla denuncia sui social, è seguita anche quella al commissariato.

I fatti. La ragazza 25enne, all'esterno di un bar di Voghera, è stata avvicinata da un uomo vicino ai sessant'anni: una persona che conosce bene perché è in rapporti di lavoro con il padre. Un uomo di cui si fidava e che si è offerto di accompagnarla in auto a casa. Ma una volta salita in macchina, ha raggiunto una zona periferica della città: lì sono iniziate le violenze. La ragazza ha raccontato di essere riuscita a chiamare al telefono il padre che ha avvisato la polizia.

C'è stata a quel punto una videochiamata "triangolare", durante la quale gli agenti hanno potuto seguire quanto stava succedendo sull'auto. «Grazie a questa conversazione sono riuscita a salvarmi» ha raccontato poi la giovane. La ragazza, nonostante la paura, ha aperto la borsetta, ricordandosi che aveva un temperino: lo ha estratto e l'ha rivolto contro l'uomo che la stava molestando, riuscendo così ad intimorirlo. A quel punto l'automobilista ha desistito e la ha lasciata vicino a a casa. L'uomo, per il momento, resta in libertà.