Schillaci: “Asintomatici ritorneranno in attività dopo 5 giorni. Ridurre il gap nord-sud, il diritto alla salute è di tutti”

«Stiamo lavorando per fa sì che gli asintomatici possano dopo cinque giorni rientrare nelle loro attività. Su questo, a breve, presenteremo un disegno di legge». Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, oggi a Campobasso per partecipare all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università del Molise, rispondendo ad una domanda dei giornalisti su un eventuale cambio delle regole sul Covid. Il ministro si è anche soffermato sulla questione delle differenze di cura che ci sono di regione in regione: «Bisogna tener presente delle peculiarità delle varie regioni, spesso si dice che il nostro Sistema sanitario nazionale (Ssn) ha 21 Sistemi sanitari nazionali. Bisogna far sì che tutti i cittadini, indipendentemente da dove sono nati o risiedono, e indipendentemente dal loro reddito, abbiano le stesse opportunità di cura. Questo – ha proseguito – in una nazione moderna come la nostra, nel terzo millennio, è un qualcosa che deve essere raggiunto, è inaccettabile che ci siano disparità tra le varie regioni e disparità tra chi ha più possibilità economiche e chi ne ha di meno».

«Bisogna salvaguardare il nostro Sistema sanitario nazionale (Ssn) che una volta era il migliore di tutti, però se andiamo a vedere il nostro Ssn è stato definanziato pesantemente dal 2013 in poi. C'è stata una inversione legata al Covid, ma è stato un evento eccezionale». Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, oggi a Campobasso per partecipare all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università del Molise. «Credo che si debba rimettere la sanità al centro dell'attenzione del Governo, dico sempre che il Covid, tra tanti guai che ha provocato, l'unica cosa che ha fatto capire è quanto sia importante la sanità e la sanità pubblica. È chiaro – ha aggiunto – che è una sanità che va riorganizzata, perché il Covid ha dimostrato quanto sia fragile in molte regioni il territorio. Siamo ancora un Sistema sanitario basato fortemente sugli ospedali, bisogna avere idee innovative per far sì che il territorio possa farsi carico di tanti problemi che oggi finiscono negli ospedali causando i tanti disservizi che conosciamo».