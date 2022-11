Maltempo, frana a Ischia: sale a 13 il numero dei dispersi, c’è anche un neonato. L’appello dei sindaci: “Non uscite di casa”. Meloni: “Sono vicina ai cittadini”

Sono 13 i dispersi accertati dell’alluvione e della frana che ha travolto le abitazioni di Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, secondo quanto riferiscono le forze dell'ordine sul territorio. Ma sono in corso accertamenti per verificare se vi siano altre persone coinvolte. A seguito di quanto successo «ci sono 20-30 nuclei familiari isolati e una decina di immobili crollati», riferisce il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, in collegamento con gli altri sindaci della zona e la prefettura.

Tra i dispersi ci sono una 25enne residente al civico 8 e due famiglie, una composta da marito moglie e un neonato e l’altra da padre, madre e due bambini che abitano a monte di Piazza Maio, nella zona interessata in pieno dalla frana. Da ieri sera i residenti non riescono a mettersi in contatto neanche con due immigrati che lavorano in un'attività commerciale. L'area è stata completamente sepolta dal fango. Inutili i tentativi dei residenti di chiamare sui cellulari i due uomini. Un uomo di circa 60 anni, invece, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Rizzoli di Ischia, dopo esser rimasto travolto nella zona di Piazza Maio. All'ospedale sono arrivate numerose richieste di sacchi per cadaveri dalle squadre dei soccorritori. Sui luoghi del disastro sono arrivate tutte le forze dell'ordine e le associazioni di protezione civile del territorio. Da Napoli sono in arrivo uomini e macchine movimento terra dei vigili del fuoco.

(ansa)

I soccorritori volontari stanno cercando i residenti al civico 13 della stessa strada tra cui una donna straniera e una famiglia. Un'auto è stata trascinata in mare, ma i due occupanti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. Alcune persone, invece, sono rimaste bloccate all'interno dell'Hotel Terme Manzi di Casamicciola, senza corrente elettrica. Sul posto stanno arrivando i soccorsi. Lo rendono noto i Carabinieri.

(ansa)

Il commissario straordinario di Casamicciola Terme e i sindaci degli altri 5 comuni dell'isola d'Ischia hanno emanato un'ordinanza collegiale diretta ai cittadini con la quale chiedono di non uscire dalle proprie abitazioni per non intralciare le operazioni di soccorso. Quasi tutta Casamicciola è completamente bloccata alla circolazione stradale, le zone di Piazza Maio, via Celario, piazza Bagni sono isolate ed invase dal fango e dai detriti.

«È una tragedia, il numero dei dispersi è ancora incerto a Casamicciola. A causa del maltempo sul territorio isolano di Ischia abbiamo anche altre situazioni di difficoltà localizzate, ma per fortuna in questo caso non di particolare gravità, come allagamenti e altre situazioni trattabili ed arginabili». Lo riferisce il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino.

Meloni vicina cittadini Ischia, segue in contatto con Musumeci

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in costante contatto con il Ministro Musumeci, il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania per seguire l'evoluzione dell'ondata di maltempo che ha colpito Ischia. Il Governo esprime vicinanza ai cittadini, ai Sindaci dei comuni dell'isola d'Ischia e ringrazia i soccorritori impegnati nella ricerca dei dispersi.

«Ho appena sentito il sindaco del Comune di Ischia per esprimere anche ai suoi colleghi la vicinanza del governo nazionale. Seguiamo costantemente l'evoluzione della situazione dopo che il pluviometro presente sull'isola ha fatto registrare 120 mm di pioggia. Ciò che possiamo dire al momento è che una vasta frana a monte di Casamicciola ha invaso diverse abitazioni. Il numero complessivo dei dispersi è in via di definizione da parte del coordinamento della Prefettura, che è in collegamento anche con tutti i sindaci dell'Isola per l'evacuazione preventiva di altre famiglie». Lo ha dichiarato Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile. «Ci sono difficoltà ad operare su un edificio segnalato – ha sottolineato – La macchina dei soccorsi si è messa in moto e sta operando nelle condizioni permesse dalla difficile situazione meteo».

Decine di auto e minibus finiti in mare. Uomo travolto da fango in ospedale, è in buone condizioni

Le auto ed anche alcuni minibus parcheggiati sono finiti in mare ed attualmente il porto di Casamicciola è chiuso. Le zone più colpite dall'alluvione sono quelle di piazza Bagni, piazza Maio e Rarone: qui si registra il maggior numero di frane e visto che diverse case sono raggiungibili solo attraverso stradine strette ed impervie, i soccorritori non sono per il momento riusciti a controllarle tutte ed accertare la reale entità di danni alle persone oltre che alle abitazioni. A Casamicciola i vigili del fuoco hanno soccorso un uomo che era stato travolto dal fango e non riusciva a mettersi in salvo da solo. Portato all'ospedale Rizzoli sta bene e dovrebbe essere dimesso a breve.

La frana alle 5 di questa mattina

Protezione civile, vigili del fuoco, volontari e forze dell'ordine stanno lavorando per sgomberare le arterie stradali interessate dalla frana e dalle colate di fango e detriti venuti giù nella notte, in modo da permettere la viabilità e, quindi, maggiore efficacia nei soccorsi. Intorno alle 5 di questa mattina, si è originata una frana dalla parte alta di via Celario, e il fango e i detriti hanno aggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice.

(ansa)

La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare e ha completamente invaso la parte alta di Casamicciola Terme, dopo essersi originata in località Pulletriello, alle pendici del monte Epomeo. Il fango e i detriti hanno distrutto il parcheggio del Gradone. Alvei, strade e interi abitati sono del tutto isolati.

Frana a Ischia: un fiume di fango e detriti a Casamicciola

Centro coordinamento soccorsi in Prefettura, partecipa anche De Luca

Le squadre della Protezione civile regionale sono all'opera dall'alba di questa mattina sull'Isola di Ischia per supportare i soccorsi alla popolazione rimasta colpita dalle frane che hanno interessato Casamicciola e altri punti dell'isola. Altri volontari, della Sma Campania e delle unità cinofile coordinati dalla Sala operativa regionale stanno arrivando da tutta la Campania dotate di mezzi di soccorso: pale meccaniche, bobcat, motopompe, idrovore, escavatori e torri faro per garantire la continuità degli interventi anche in serata. Il Presidente De Luca e il direttore della Protezione civile regionale, Italo Giulivo, partecipano al Centro Coordinamento Soccorsi convocato in Prefettura. Al momento risultano interrotti i collegamenti via mare per Ischia da Napoli. Sono garantite solo le corse da Pozzuoli prioritariamente per le squadre di soccorso. Altri volontari sono stati inviati al centro Operativo Comunale istituito dal Commissario Prefettizio. L'Asl Napoli 2 ha immediatamente attivato l'elisoccorso.

Allerta arancione sulla Campania

La pioggia battente, a tratti diventata acquazzone, che da ieri pomeriggio insiste sulla Campania, ha provocato smottamenti, allagamenti e disagi nella cittadina che era già stata colpita dal terremoto del 2017 e che ha ancora una zona rossa non risistemata. Dalle 21 di ieri sera su gran parte della Campania è allerta arancione e dovrebbe perdurare fino alle 21 di oggi.