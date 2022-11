Nei supermarket c'è la Colletta alimentare, anche Chiellini ci mette la faccia

Torna domani (sabato 26 novembre) anche in Piemonte la Colletta alimentare. L’appuntamento lanciato dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus - che per il secondo anno ha come testimonial il calciatore Giorgio Chiellini - coinvolge 1386 supermercati in Piemonte (11 mila in Italia, con 140 mila volontari). L’obiettivo è di superare la raccolta del 2021 quando sono stati donati cibi per preparare un milione di pasti solo nella nostra regione, 14 milioni in Piemonte. Ma i bisogni delle persone in condizione di povertà continuano a crescere. Quest’anno, poi, a causa del caro bollette, il Banco Alimentare deve far fronte anche ad un aumento del 45% dei costi di gestione tra logistica, trasporti ed energia elettrica e ad un calo del 30% delle donazioni economiche da aziende e privati.I prodotti più cercati sono quelli a lunga conservazione: verdura in scatola, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l'infanzia come omogeneizzati o latte in polvere.A partire da sabato la Colletta Alimentare proseguirà anche online. Sarà infatti possibile continuare a donare alimenti su Amazon.it/bancoalimentare, Carrefour.it, Esselungaacasa.it e EasyCoop.com. (di Federica Cravero)

00:30