La Russa depone una corona di fiori sulla porta di Anastasiia Alashri: “Il femminicidio di Fano è emblematico. Fuggire dalla guerra e morire per mano di chi ha promesso amore”

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è recato oggi a Fano, per ricordare Anastasiia Alashri, la giovane profuga ucraina uccisa dall'ex marito di nazionalità egiziana, il 13 novembre scorso. Dopo l’incontro in comune, La Russa ha abbracciato forte la madre di Anastasia, che teneva in mano una corona del rosario, e ha deposto un mazzo di rose rosse di fronte al portone dell'abitazione in cui risiedeva la donna. Un minuto di silenzio e poi, dopo aver ringraziato tutti i presenti, è ripartito per la capitale.

«Fuggire da una guerra e trovare la morte per mano di chi le ha promesso amore è quanto di più emblematico possa esserci, ed è per questo che, tra le tante sofferenze che il femminicidio ha provocato, ho pensato fosse la cosa giusta venire a rendere omaggio ad Anastasiia e alla sua famiglia», ha dichiarato il presidente del Senato non appena arrivato a Fano. «Ho avuto modo di dire anche ieri, nella cerimonia della commissione senatoriale, che la questione del femminicidio non può essere vista, e sbaglia chi la vede, come qualcosa che riguardi le donne. Riguarda semmai soprattutto gli uomini – ha ribadito La Russa–, perché sono gli uomini che devono affrontare e capire che il rispetto, questo è il termine fondamentale, che si deve alle altre persone se possibile dev'essere ancora maggiore verso l'altra metà del cielo».

Quanto all'istituzione di un commissione bicamerale sulla violenza contro le donne e i femminicidi servirà soprattutto per «conoscenza perché per combattere questi fenomeni non bastano le leggi, che comunque servono, non basta l'efficienza delle forze di polizia, che ringrazio», ha proseguito il presidente del Senato. «Mi aspetto che dalla conoscenza del fenomeno, le statistiche e quant'altro – ha spiegato –, nasca la possibilità di combatterlo meglio. Ad esempio noi sappiamo quanti femminicidi ci sono, perché quando una donna muore, se viene uccisa per motivi che sono legati a quello che chiamiamo femminicidio, fa statistica, ma quanti altri reati sono commessi per la stessa ragione e non si sa. C'è un processo per diffamazione – ha aggiunto –, ma non c'è scritto se è una diffamazione tra due automobilisti che alla fine di una lite si diffamano o se invece è una diffamazione nei confronti di una donna perché è donna. Non c'è scritto se un danneggiamento a un'auto è fatto da un teppista o è fatto da un amante, marito, fidanzato o ex, deluso. Allora anche i numeri, anche la statistica possono servire a capire la dimensione del fenomeno». «Certo – ha aggiunto – non è solo questa che farà la commissione. Cercherà di capire le ragioni e anche i rimedi». E il lavoro dell'organismo «sarà importante proprio perché è bicamerale».