«L'impennata dei prezzi dell'energia e l'inflazione dilagante stanno presentando il conto». Paolo Gentiloni riassume così la frenata dell’eurozona, Italia compresa. Il commissario per l’Economia presenta previsioni economiche che indicano un deterioramento generale per il 2023, che ha nella Germania il campanello d’allarme principale: l’economia tedesca è in recessione. Il Prodotto interno lordo della prima economia europea registra un -0,6% nel 2023, e traina verso il basso il blocco dei Paesi con la moneta unica. Rispetto alle previsioni di luglio, la Commissione taglia oltre un punto di crescita: per il prossimo anno non più 1,4% di crescita, bensì 0,3%.

Un risultato che si spiega con il continuo rincaro energetico e delle materie prime, che hanno nutrito l’inflazione. Questa il prossimo anno quasi raddoppierà. L’esecutivo comunitario rivede le stime al rialzo, portandolo dal 3,4% al 6,1%. Meno crescita e più inflazione il quadro dipinto a Bruxelles, per altro in linea con le aspettative anche di altri organismi quali Banca centrale europea e Bce.

Italia, più che dimezzata la crescita ma cala il debito. Il nodo deficit

Non c’è recessione, e questa è la buona notizia. Ma il clima è di profonda incertezza e manifesta debolezza. Vale anche per l’Italia, a cui i servizi della direzione generale per gli Affari economici tagliano oltre mezzo punto di crescita. Per il prossimo anno Pil a +0,3% anziché +0,9%. Il sistema Paese non è maglia nera per performance di crescita, ma è comunque agli ultimi posti. Solo Germania, Lettonia (entrambe viste in recessione), Belgio e Finlandia registrano traiettorie di crescita minori.

Ma l’Italia ha dalla sua una traiettoria discendente del debito. La Commissione europea, rispetto ai livelli del 2022 (144,6% nel rapporto col Pil), vede una riduzione di un punto percentuale sia nel 2023 sia nel 2024. Un dato che aiuta a dare fiducia a mercati e partner, sempre attenti allo stato di finanza pubblica tricolore. La previsione offre segnali ottimisti circa la sostenibilità del disavanzo.

Se il debito è previsto in diminuzione, il deficit invece è previsto in aumento. Alla fine di quest’anno il rapporto con il Prodotto interno lordo sarà al 5,1%, previsto in riduzione al 3,6% al prossimo anno. Ma nel 2024, il disavanzo nominale dovrebbe aumentare al 4,2% a causa di meno tasse e più pensioni. Al tradizionale alto debito si aggiunge dunque la questione del deficit, previsto ben oltre la soglia massima del 3% previsto dalle regole comuni, al momento sospese, ma che si prevede di riattivare a breve.

Le sfide future: materie prime ma soprattutto gas

Per l’Italia come per l’eurozona, «la principale minaccia deriva dagli sviluppi negativi del mercato del gas e dal rischio di carenze, soprattutto nell'inverno 2023-24», rileva la Commissione europea, il cui invito è lavorare in tal senso. Vuol dire riforme vere e tempestive, e interventi mirati per famiglie e imprese vulnerabili.

«Un mercato del lavoro forte, unito alle riforme e agli investimenti nel meccanismo per la ripresa, dovrebbe contribuire a sostenere l'economia», suggerisce il commissario per un’Economia al servizio delle persone, Valdis Dombrovskis. «Continuare con l’attuazione dei piani per la ripresa mitigano questi sviluppi avversi», gli fa eco Gentiloni. Un richiamo che sembra valido soprattutto per l’Italia, dove la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vorrebbe riaprire e rinegoziare con Bruxelles alcuni impegni presi dal suo predecessore Draghi.

La Commissione, nel suo documento, sostiene che oltre all'approvvigionamento di gas «l'Ue rimane direttamente e indirettamente esposta a ulteriori shock su altri mercati delle materie prime che si riverberano a causa delle tensioni geopolitiche». Ma il è il gas il vero fattore chiave. «In termini di crescita, “la principale minaccia deriva dagli sviluppi negativi del mercato del gas e dal rischio di carenze, soprattutto nell’inverno 2023-24».

Lo scenario peggiorativo

Al di là delle previsioni base per 2023 e 2024, i servizi dell’esecutivo comunitario ne realizzano altre, ipotetiche, che considerano lo scenario di un arresto completo dei flussi di gas dalla Russia, aggravati da risparmi insufficienti sul consumo di gas e inverni freddi. Vorrebbe dire contrazione di «circa lo 0,9 per cento» per l’anno in corso rispetto allo 0,3% pubblicato", e quindi recessione dell'eurozona, e crescita di solo lo 0,5% nel 2024 invece dell'1,5% Non solo. «L'inflazione potrebbe aumentare di altri 2 punti percentuali nel 2024 rispetto alla nostra linea di base», riconosce Gentiloni. Tasso al 4,6% invece che 2,6%. Tutto questo «se non riusciamo a prepararci in anticipo per una stagione ad alta domanda», scandisce il commissario italiano, che chiama l’Europa degli Stati a restare uniti.