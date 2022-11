Passeggero sospetto a bordo: Boeing 777 diretto a New York costretto al rientro ad Atene dopo aver sorvolato la Sardegna

Allarme sui cieli italiani. Un'allerta è scattata all'aeroporto internazionale di Atene Eleftherios Venizelos per due voli operati da Emirates verso New York e Dubai, dopo che la Cia avrebbe segnalato ai servizi segreti di Atene la presenza di un possibile passeggero sospetto a bordo.

Sono stati allertati gli agenti di polizia, compresa l'unità antiterrorismo, così come la sicurezza dell'aeroporto. Al Boeing 777 della Emirates diretto a New York – in quel momento già in viaggio – è stato ordinato di rientrare ad Atene per sottoporsi ai controlli di sicurezza. L’aereo ha quindi invertito la rotta mentre si trovava nello spazio aereo italiano, nei pressi della Sardegna.

Quando è scattata l’allerta, infatti, il velivolo era arrivato sull’isola ed è stato costretto a compiere una serie di giri circolari sopra Alghero, come si vede dai tracciati di Flightradar24, e invertire la direzione, puntando sulla Sicilia e tornando ad Atene. A tutti i responsabili degli impianti radar italiani è stato inviato un Notice to Airman con allerta “hijacking”, tecnicamente l'avviso di allarme per un possibile dirottamento a bordo. La segnalazione, da quanto si apprende, sarebbe arrivata alle autorità italiane dai colleghi greci.

Per tutto il tempo che è rimasto nello spazio aereo italiano, il velivolo è stato monitorato e i piloti non hanno chiesto alle autorità italiane di poter atterrare. Nel viaggio di ritorno il Boeing è stato scortato da due aerei combattimento F-16 delle forze armate greche, con l'ordine di non sorvolare la terraferma. È atterrato poco dopo le 22, dopo oltre quattro ore di navigazione.

Il volo per Dubai, invece, non era ancora partito ed è stato bloccato prima del decollo: tutti passeggeri, i bagagli e l’aereo stesso sono stati sottoposti a rigorosi controlli di sicurezza. Non è stato identificato nulla di sospetto.