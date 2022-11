Il presidente Mattarella in visita nei Paesi Bassi. Accolto dal ministro Rutte e dalla famiglia reale ad Amsterdam. Il capo dello Stato: “I due Paesi sono legati da grande amicizia e franchezza reciproca”

È in corso la visita del capo di Stato Sergio Mattarella nei Paesi Bassi. «Questa settimana il Presidente Sergio Mattarella e sua figlia Laura sono in Visita di Stato nei Paesi Bassi. Insieme al Re Willem-Alexander e alla Regina Maxima li ho accolti in Piazza Dam, dove ai nostri ospiti verrà stasera offerto un banchetto di Stato al Palazzo Reale». Lo scrive il primo ministro olandese, Mark Rutte, in un tweet in italiano. «Domani il presidente Mattarella visiterà L’Aja, dove lo accoglierò presso il Binnenhof per un pranzo con i membri del governo. Il Presidente deporrà inoltre, sempre a L’Aja e in mia presenza, una corona di fiori presso il Memoriale della Guerra 1940-1945», aggiunge Rutte su Twitter.

«L’amicizia tra Italia e Olanda è particolarmente importante: i due Paesi sono legati da un rapporto di grande amicizia e di grande franchezza reciproca». Lo ha detto il presidente Mattarella, nella sua prima giornata della visita. «La vostra presenza – ha aggiunto rivolto ad una rappresentanza di connazionali in Olanda – è garanzia di una amicizia che non è immobile ma dinamica».

Italia e Olanda sono legati da «amicizia e collaborazione alta, sono Paesi fondatori dell’Unione Europea e alleati nella Nato, legati dalla volontà di trovare punti di intesa». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando ad Amsterdam una rappresentanza di italiani che risiedono in Olanda nel primo giorno della sua visita di Stato.

«Siamo 60 mila italiani in Olanda, eredi di una tradizione iniziata 2000 anni fa e mai interrotta, veniamo dalle professioni più tradizionali a quelle più innovative», ha ricordato l’ambasciatore italiano ad Amsterdam, Giorgio Novello.