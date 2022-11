Lo sbarco degli 89 migranti dalla Rise Above

Sono sbarcati questa mattina, al porto di Reggio Calabria, gli 89 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi dalla nave Rise Above, a largo della costa orientale della Sicilia. Al momento sono stati trasferiti in una struttura comunale per le prime operazioni sanitarie e di identificazione. Circa la metà sono minori, alcuni assieme alle loro famiglie, e tra questi anche alcuni bambini con pochi mesi di vita.

