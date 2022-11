Ronzulli su Regionali: "Paura del voto? No. Delusi da Moratti schierata dall'altra parte del fiume"

“Non posso sapere se ci siano state promesse disattese in merito ad una possibile candidatura alla presidenza della Regione Lombardia, ma se la scelta della Moratti di correre con uno schieramento di sinistra fosse dipesa da questo, ci sarebbe un po’ di rammarico”.

Con queste parole la capogruppo in Senato per Forza Italia, Licia Ronzulli, a margine della conferenza stampa a palazzo Lombardia con il nuovo assessore al welfare lombardo Guido Bertolaso, ha commentato la scelta dell’ex vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, di lasciare il suo ruolo in giunta per schierarsi con il terzo polo di Calenda e Renzi e correre alle prossime elezioni regionali come candidata presidente.

“Nessuna paura di andare al voto”, ha aggiunto la Ronzulli confermando il nome di Attilio Fontana come unico candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali.



Di Edoardo Bianchi

03:40