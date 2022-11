Milano, protesta contro decreto sui rave: "Meloni, contaci"

Sit-in di protesta lunedì sera in centro a Milano davanti a Palazzo Marina da parte di un gruppo di manifestanti in segno di protesta contro il decreto anti rave party che per come è scritto allo stato attuale potrebbe ripercuotersi anche ai danni di manifestazioni e iniziative di tipo politico. I manifestanti tenevano in mano cartelli con i numeri fino al 51, la soglia da cui scatta l'applicabilità delle misure previste dal governo a guida Meloni.

03:56