Migranti, Piantedosi: "Ci stiamo comportando con umanità e fermezza. Valuteremo caso per caso"

"Stiamo seguendo la situazione ora per ora. Ci stiamo comportando con umanità soprattutto e con fermezza sui nostri principi. Stiamo lavorando sia su tavoli europei che su tavoli nazionali, speriamo di risolverla a breve. Altre navi in avvicinamento? Quando entreranno valuteremo caso per caso. Non credo che abbiamo fatto mancare a nessuno l'assistenza umanitaria che credo sia stata unanimemente e internazionalmente apprezzata". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul caso delle navi delle Ong arrivate al porto di Catania, a margine della presentazione del calendario dei vigili del fuoco al teatro Argentina.

01:18