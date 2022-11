Catania, Migranti si tuffano dalla Geo Barents: restano in banchina per protesta

Restano sul molo i due migranti che si sono gettati in mare dalla Geo Barents. Non vogliono risalire per nessuna ragione. A bordo restano migranti di 8-9 nazionalità, tra cui egiziani, pachistani, bangladesi. Uno dei due naufraghi che si era gettato in mare è siriano.

01:45