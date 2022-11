Scomparso un elicottero intorno alle isole Tremiti: a bordo 7 persone, tra cui due bambini

Dalle 10.30 non si hanno più notizie dell’elicottero della ditta Alidaunia di Foggia con a bordo sette persone, di cui due bambini: è scomparso dai radar. Il veivolo era partito alle 9.20 dalle Isole Tremiti e l'allarme è scattato un'ora dopo il decollo dall'arcipelago pugliese. Stando al programma orario di Alidaunia, in questo periodo il sabato sono programmati quattro voli di andata da Foggia e quattro di ritorno dalle Tremiti. Quello diretto dura circa venti minuti. Uno di andata e uno di ritorno prevedono anche scali a Peschici e Vieste, con durata di cinquanta minuti.

Chi è a bordo

Da quanto si apprende, le persone a bordo sarebbero turisti sloveni: si tratterebbe di una famiglia straniera che era in vacanza. Oltre a loro, un medico che prestava servizio al 118 delle Isole Tremiti, da dove era decollato l'elicottero, e stava tornando a Foggia. Due, invece, i membri dell'equipaggio.

Le ricerche

Continuano senza sosta le ricerche. Sul posto partecipano oltre 40 militari dell'arma, tra cui i reparti speciali dei "Cacciatori di Puglia" che stanno raggiungendo le zone più impervie del promontorio del Gargano e ci sono anche tre elicotteri dei Carabinieri che sorvolano l'intera area. Nell'area interessata le condizioni climatiche non consentono un'ottimale visibilità e ci sono raffiche di vento. Partecipa alle ricerche anche l'Aeronautica militare con un elicottero partito da Gioia del Colle (Bari), dove fa base l'84esimo centro Sar del 15esimo stormo, per effettuare altri sorvoli.

In corso le ricerche di un elicottero con 5 persone a bordo di una ditta privata che ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena (FG). Sulla zona squadre dei #vigilidelfuoco e l’elicottero del reparto volo di Pescara [#5novembre 12:20] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 5, 2022

La ditta Alidaunia

L'Alidaunia opera nel settore della navigazione aerea: servizi di trasporto aereo (passeggeri e/o merci, lavoro aereo come riprese aerofotocinematografiche o televisive, rilevamenti, osservazioni, trasporto carchi sospesi, spargimento sostanze), ditta di manutenzione aeromobili, fornitore di servizi di progettazione modifiche strutturali aeromobili ed infrastrutture aero-eliportuali, handling, antincendio, bunkeraggio, gestione elisuperfici, security, safety ed altro. Ma soprattutto, è l'unica compagnia italiana ad effettuare servizi di linea con elicotteri per trasporto passeggeri, merci e posta, da oltre 26 anni.

È titolare di servizi di protezione civile, elisoccorso (118) ed eliambulanza per conto di Pubbliche Amministrazioni in varie regioni d'Italia. La base di armamento di Foggia, SS. 673 km 19, dispone di un hangar per la manutenzione e l'hangaraggio degli aeromobili. Dal 1985, con assenso ministeriale e in collaborazione con l'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia, garantisce il collegamento quotidiano tra Foggia e le Isole Tremiti. Ogni lunedì e venerdì si effettua scalo a Vieste, nel periodo estivo anche sabato e domenica.